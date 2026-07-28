Bajo el lema "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable", el Foro se consolidó como uno de los espacios de encuentro y reflexión más relevantes del empresariado entrerriano, convocando a empresarios, profesionales y representantes de diversos sectores productivos de la provincia.

Como uno de los principales sponsors del Foro, la entidad financiera reafirma su compromiso con el desarrollo económico de la provincia y acompañará una nueva edición del evento con un stand institucional y un equipo de Oficiales de Negocio que brindará asesoramiento sobre la amplia propuesta de productos y servicios destinada a empresas, pymes y emprendedores.

Durante la jornada, la entidad presentará soluciones financieras diseñadas para impulsar la competitividad y el crecimiento del sector productivo, entre las que se destacan:

Soluciones de financiación

- Financiamiento para Maquinaria nacional e importada.

- Líneas de Capital de Trabajo.

- Descuento de e-cheq 100% online desde Office Banking.

- Préstamos Digitales con acreditación 100% online en pesos y dólares.

- Líneas sustentables: Capital de Trabajo, Inversión Productiva o Leasing.

Onboarding digital para empresas

Banco Entre Ríos ofrece una nueva solución de vinculación digital para empresas y personas con actividad comercial, que permite iniciar la relación con la entidad de manera simple, ágil y online.

Productos y servicios integrales

- Comercio exterior: transferencias, gestión y órdenes de pago, y acreditación de cobros en tres pasos, 100% online.

- Fondos Comunes de Inversión 100% online desde Office Banking.

- Pago de Haberes: una herramienta que permite administrar y programar el pago de sueldos de forma totalmente digital.

Seguros corporativos

La propuesta también incluye una completa línea de coberturas para empresas, entre ellas Seguro Agro para proteger la producción, Seguro de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro de Caución, una alternativa que permite garantizar contratos sin inmovilizar capital.

Con su participación en el XIX Foro Anual del CEER, el Banco Entre Ríos continúa fortaleciendo su vínculo con el entramado productivo provincial, acercando herramientas financieras, soluciones digitales y asesoramiento especializado para acompañar el crecimiento y la transformación de las empresas entrerrianas.