La joven pelotari nogoyaense Alma Lardit fue recibida este martes 11 de agosto por autoridades municipales luego de su destacada participación en el Panamericano Infantil Juvenil de Pelota 2026, que se desarrolló en la ciudad de Puebla, México.

La deportista representó a la Selección Argentina y regresó al país con un importante logro internacional: tres medallas en la categoría Juvenil B, entre ellas dos de plata y una de bronce.

Durante el encuentro, la viceintendenta Desireé Peñaloza, acompañada por el secretario de Gobierno, Beltrán Lora; la directora de Deportes y Recreación, Julieta Traverso; y la subsecretaria de Economía y Finanzas, Lourdes Cappa, felicitó a la joven por su desempeño y le entregó una bandera de la ciudad de Nogoyá como reconocimiento por llevar el nombre de la localidad al escenario internacional.

Tres medallas para Alma Lardit en México

La participación de la pelotari nogoyaense en el certamen panamericano tuvo un balance sobresaliente.

Lardit consiguió:

Medalla de Plata en Frontón Individual – Categoría Juvenil B.

en Frontón Individual – Categoría Juvenil B. Medalla de Plata en Frontón Mixto – Categoría Juvenil B.

en Frontón Mixto – Categoría Juvenil B. Medalla de Bronce en Frontenis Individual – Categoría Juvenil B.

Los resultados le permitieron ubicarse entre las protagonistas de una competencia que reunió a jóvenes representantes de distintos países del continente.

Un reconocimiento a su trayectoria deportiva

El recibimiento realizado en Nogoyá sirvió además para poner en valor el esfuerzo y la dedicación que demanda la preparación de una deportista que logró integrar el seleccionado nacional.

Desde el municipio destacaron la actuación de Lardit y su representación de la ciudad en una competencia internacional, en una disciplina que continúa sumando jóvenes talentos entrerrianos.

La entrega de la bandera de Nogoyá simbolizó justamente ese reconocimiento: la joven llevó los colores de la ciudad hasta Puebla y regresó con tres medallas en una de las principales competencias juveniles de pelota del continente.