Nogoyá.– Cuatro nombres del mundo del libro nogoyaense —Nicolás Enrique de Lote 49 Libros, Ezequiel Humarán de Librería La Rural, Alejandro Enrique de Editorial Reloj de Arena y Ricardo Maldonado de Ediciones del Clé— decidieron juntarse para hacer lo que hasta ahora ninguno había podido hacer solo: organizar la primera Feria del Libro de Nogoyá. La convocatoria está abierta y el horizonte apunta a un fin de semana de octubre en el patio de la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura".

Nicolás Enrique fue el primero en contar la idea: "Editores y libreros de la ciudad de Nogoyá estamos gestando una feria del libro para la ciudad. La primera feria del libro, esperemos la primera de muchas. Estamos muy contentos de anunciar eso para el mes de octubre". El formato pensado es un evento de dos jornadas, sábado y domingo, que permitan al público estar en contacto sostenido con los libros, los autores y las ideas. "Va a haber expositores, librerías y editoriales, pero también charlas, un ciclo de lectura. Las dos noches va a haber un cierre musical. Está todo pensado para que la gente esté ahí en contacto todo el tiempo con los libros", detalló. La programación contempla coloquios de poesía y narrativa, y los organizadores evalúan sumar una propuesta vinculada a la historia local, dado que, como señaló Enrique, "Nogoyá tiene un catálogo enorme de autores, un catálogo amplísimo".

Ezequiel Humarán, que conoce a Enrique desde antes de ser colega —"Nico, antes de ser colega, era cliente de la librería"—, puso el acento en la apertura de la convocatoria: "Todos pueden venir. Todos los que vendan libros, todos los que tengan algo que ver con el libro pueden participar. Cuantos más participemos, mejor va a ser y más completa va a ser la feria. Porque Nico puede traer un tipo de libro, yo puedo traer otro tipo de libro y siempre hay un tercero, un cuarto, un quinto que tiene algo distinto". El librero fue explícito en invitar también a quienes quieran aportar ideas desde afuera del mundo comercial: "Lo que nosotros queremos es hacer una feria del libro para la gente, que la gente también nos cuente cuáles son sus necesidades. Maestros, escuelas, organismos, todos los que vengan y nos puedan traer ideas, que vengan".

Alejandro Enrique sumó la perspectiva editorial al proyecto: "Junto a otro grupo de editores de la ciudad y otras editoriales de la provincia, trabajaremos en la posibilidad de traer y mostrar un poco el trabajo que hacemos. Mostrar los libros, que en definitiva es lo que nos une: la pasión por hacer libros y por difundir el trabajo de los escritores de la localidad, de otras ciudades y también de la provincia", expresó.

Hay algo que merece ser subrayado más allá de la noticia en sí: cuatro actores del mercado local del libro —competidores naturales en una ciudad chica donde cada venta cuenta— decidieron dejar de lado cualquier mezquindad y construir algo juntos. En un tiempo donde se habla sin pausa de la crisis de la lectura, del avance de las pantallas y de la muerte del libro de papel, los libreros y editores de Nogoyá se sentaron a planificar una feria. No esperaron que viniera de afuera, simplemente decidieron que su ciudad merecía tener su propia celebración del libro y se pusieron a trabajar para que ocurra. Eso, en el contexto en que vivimos, no es un dato menor. Es casi un acto de fe.