El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER) expresó su respaldo a la decisión del Gobierno provincial de declarar la urgencia sanitaria en materia de salud mental, pero advirtió que la medida deberá estar acompañada por los recursos necesarios para que pueda implementarse de manera efectiva.

A través de una nota enviada al gobernador Rogelio Frigerio, el organismo solicitó que se adopten las previsiones presupuestarias, administrativas e institucionales necesarias para poner en marcha las medidas contempladas en el Decreto Provincial N° 2130/26.

La decisión fue adoptada por el Plenario del ORSMER durante su sesión ordinaria del 31 de julio y formalizada mediante una presentación firmada por su secretario ejecutivo, Martín Cabrera.

Reclaman más recursos para salud mental

El organismo consideró que la declaración de urgencia constituye un reconocimiento por parte del Estado provincial de la complejidad que atraviesa actualmente la salud mental y sostuvo que la situación requiere respuestas inmediatas, integrales y sostenidas.

En ese marco, el ORSMER puso especial énfasis en la necesidad de incrementar las partidas destinadas al fortalecimiento del sistema público de salud mental.

Según planteó, las medidas previstas en el decreto difícilmente podrán desarrollarse sin una asignación presupuestaria acorde con las necesidades existentes.

“La efectividad de las acciones previstas requiere de recursos económicos suficientes que permitan su implementación en plazos razonables”, sostuvo el organismo en su presentación.

Qué medidas contempla la emergencia sanitaria

Entre las acciones previstas por el decreto provincial se encuentran:

Capacitación de los equipos de salud.

Redistribución y fortalecimiento de los recursos humanos.

Creación de dispositivos intermedios de atención.

Fortalecimiento de los servicios hospitalarios.

Refuerzo de los centros de atención primaria.

Desarrollo de estrategias comunitarias de abordaje.

Para el ORSMER, la puesta en marcha de estas medidas requerirá no solamente agilizar los procedimientos administrativos y financieros, sino también garantizar fondos suficientes y sostenidos.

Un cambio hacia un modelo comunitario

El Órgano de Revisión consideró que la declaración de urgencia sanitaria puede convertirse en una oportunidad para avanzar en una transformación estructural del sistema de salud mental entrerriano.

En particular, planteó la necesidad de consolidar un modelo de atención basado en la comunidad, con abordajes interdisciplinarios y con respeto por los derechos humanos.

El organismo recordó además que las políticas públicas en esta materia deben desarrollarse bajo el principio de progresividad y en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, a la que Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial N° 10.445.

También remarcó las obligaciones asumidas por el Estado a partir de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Piden participación de usuarios, familiares y trabajadores

Otro de los puntos centrales del planteo del ORSMER es la participación de quienes forman parte del sistema de salud mental.

El organismo consideró indispensable que las personas usuarias de los servicios, sus familiares, profesionales y trabajadores participen en el diseño, implementación y evaluación de las políticas que surjan a partir de la emergencia sanitaria.

También reclamó la participación de los equipos técnicos y de las autoridades de las instituciones involucradas.

En particular, destacó el rol que pueden cumplir el Consejo Consultivo Honorario y el propio Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos.

El ORSMER ofreció su experiencia técnica

En la presentación enviada al gobernador, el organismo puso a disposición su experiencia institucional y técnica para colaborar con el Gobierno provincial.

Entre las tareas propuestas se encuentran la elaboración de protocolos y recomendaciones, el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas y el aporte a aquellas iniciativas destinadas a fortalecer las políticas públicas de salud mental en Entre Ríos.