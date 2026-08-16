Salud mental en Entre Ríos: el Órgano de Revisión pidió más presupuesto para aplicar la emergencia sanitaria
El ORSMER respaldó la declaración de urgencia sanitaria dispuesta por el Gobierno provincial y reclamó recursos para fortalecer el sistema público de salud mental. También pidió participación de usuarios, familiares y trabajadores en las políticas que se implementen.
El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER) expresó su respaldo a la decisión del Gobierno provincial de declarar la urgencia sanitaria en materia de salud mental, pero advirtió que la medida deberá estar acompañada por los recursos necesarios para que pueda implementarse de manera efectiva.
A través de una nota enviada al gobernador Rogelio Frigerio, el organismo solicitó que se adopten las previsiones presupuestarias, administrativas e institucionales necesarias para poner en marcha las medidas contempladas en el Decreto Provincial N° 2130/26.
La decisión fue adoptada por el Plenario del ORSMER durante su sesión ordinaria del 31 de julio y formalizada mediante una presentación firmada por su secretario ejecutivo, Martín Cabrera.
Reclaman más recursos para salud mental
El organismo consideró que la declaración de urgencia constituye un reconocimiento por parte del Estado provincial de la complejidad que atraviesa actualmente la salud mental y sostuvo que la situación requiere respuestas inmediatas, integrales y sostenidas.
En ese marco, el ORSMER puso especial énfasis en la necesidad de incrementar las partidas destinadas al fortalecimiento del sistema público de salud mental.
Según planteó, las medidas previstas en el decreto difícilmente podrán desarrollarse sin una asignación presupuestaria acorde con las necesidades existentes.
“La efectividad de las acciones previstas requiere de recursos económicos suficientes que permitan su implementación en plazos razonables”, sostuvo el organismo en su presentación.
Qué medidas contempla la emergencia sanitaria
Entre las acciones previstas por el decreto provincial se encuentran:
- Capacitación de los equipos de salud.
- Redistribución y fortalecimiento de los recursos humanos.
- Creación de dispositivos intermedios de atención.
- Fortalecimiento de los servicios hospitalarios.
- Refuerzo de los centros de atención primaria.
- Desarrollo de estrategias comunitarias de abordaje.
Para el ORSMER, la puesta en marcha de estas medidas requerirá no solamente agilizar los procedimientos administrativos y financieros, sino también garantizar fondos suficientes y sostenidos.
Un cambio hacia un modelo comunitario
El Órgano de Revisión consideró que la declaración de urgencia sanitaria puede convertirse en una oportunidad para avanzar en una transformación estructural del sistema de salud mental entrerriano.
En particular, planteó la necesidad de consolidar un modelo de atención basado en la comunidad, con abordajes interdisciplinarios y con respeto por los derechos humanos.
El organismo recordó además que las políticas públicas en esta materia deben desarrollarse bajo el principio de progresividad y en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, a la que Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial N° 10.445.
También remarcó las obligaciones asumidas por el Estado a partir de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Piden participación de usuarios, familiares y trabajadores
Otro de los puntos centrales del planteo del ORSMER es la participación de quienes forman parte del sistema de salud mental.
El organismo consideró indispensable que las personas usuarias de los servicios, sus familiares, profesionales y trabajadores participen en el diseño, implementación y evaluación de las políticas que surjan a partir de la emergencia sanitaria.
También reclamó la participación de los equipos técnicos y de las autoridades de las instituciones involucradas.
En particular, destacó el rol que pueden cumplir el Consejo Consultivo Honorario y el propio Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos.
El ORSMER ofreció su experiencia técnica
En la presentación enviada al gobernador, el organismo puso a disposición su experiencia institucional y técnica para colaborar con el Gobierno provincial.
Entre las tareas propuestas se encuentran la elaboración de protocolos y recomendaciones, el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas y el aporte a aquellas iniciativas destinadas a fortalecer las políticas públicas de salud mental en Entre Ríos.
Quiénes integran el Órgano de Revisión
El Plenario del ORSMER está integrado por representantes permanentes del Estado provincial y organizaciones de la sociedad civil.
Por parte del Estado participan el Ministerio Público de la Defensa, la Dirección General de Salud Mental y la Dirección General de Derechos Humanos.
Durante el actual período, la representación de la sociedad civil está conformada por Hogar de Cristo Paraná, la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam) y la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER).
Desde el organismo remarcaron que la declaración de urgencia sanitaria abre una instancia clave para fortalecer las políticas de salud mental en la provincia, pero advirtieron que la decisión deberá traducirse en presupuesto, recursos y acciones concretas para que la emergencia tenga un impacto efectivo en el sistema público.