Banco Entre Ríos participará de una nueva edición de Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe. Allí exhibirá una propuesta integral de financiamiento, productos y servicios destinada a productores agropecuarios, contratistas y empresas vinculadas al sector.

La entidad contará con un stand propio (206 F), donde presentará líneas de crédito en pesos y dólares orientadas a capital de trabajo, adquisición de maquinaria e inversiones tecnológicas. Según informó el banco, las alternativas de financiamiento contemplan plazos acordes a los ciclos productivos y esquemas adaptados tanto para las campañas fina como gruesa.

En el marco de la exposición, Banco Entre Ríos también pondrá en marcha una estrategia comercial basada en la presencia de equipos y oficiales de negocios en distintos stands de fabricantes y empresas con las que mantiene convenios vigentes. El objetivo será facilitar la generación y precalificación de operaciones comerciales durante la muestra.

Otro de los anuncios previstos para Agroactiva será el lanzamiento de una nueva herramienta de onboarding digital destinada a empresas y personas con actividad comercial. La solución permitirá realizar el proceso de vinculación bancaria de manera completamente digital, buscando simplificar los trámites y reducir los tiempos de gestión.

La propuesta incluirá además acuerdos con empresas proveedoras de maquinaria agrícola e insumos, a través de los cuales los clientes podrán acceder a condiciones preferenciales para la adquisición de bienes y financiamiento para capital de trabajo.

Entre los productos que el banco exhibirá durante la exposición figuran Cuenta Agro, Tarjeta Agro y diversas soluciones financieras diseñadas para acompañar el desarrollo de la actividad agropecuaria.

Asimismo, la entidad dará a conocer su oferta de seguros agropecuarios, que contempla coberturas frente a eventos climáticos, protección contra granizo y otros riesgos que pueden afectar la producción, junto con beneficios comerciales específicos para el sector.

Desde la entidad señalaron que su presencia en Agroactiva forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el acompañamiento financiero al sector productivo, uno de los principales motores de la economía regional.