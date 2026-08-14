Culminado el receso invernal de julio, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Victoria comenzó a delinear la agenda de actividades para el segundo semestre del año, con una propuesta que combina cultura, formación, recreación y espacios de encuentro comunitario.

En diálogo con Paralelo 32, la directora de Cultura, Fabiana Manassali, realizó un balance de las actividades desarrolladas durante las vacaciones y repasó las iniciativas que continuarán durante los próximos meses.

La funcionaria destacó especialmente la participación de las familias en las propuestas gratuitas y la articulación con otras áreas municipales para ampliar las alternativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Cine Teatro Victoria: estrenos y funciones gratuitas

Uno de los espacios que concentró mayor movimiento durante las vacaciones fue el Cine Teatro Victoria, que ofreció proyecciones gratuitas durante el receso y registró una importante concurrencia.

Manassali destacó como una de las principales ventajas de la ciudad contar con una sala propia, con precios accesibles y la posibilidad de acceder a estrenos internacionales prácticamente en simultáneo.

“Es importante destacar que tenemos un cine con precios sumamente económicos, que es nuestro y que presenta estrenos a nivel mundial en simultáneo. Es una ventana muy linda para ofrecer a los vecinos”, señaló.

La agenda continuará durante agosto con funciones especiales vinculadas al Mes de la Niñez, destinadas especialmente al público infantil y familiar.

Nuevos talleres: Inteligencia Artificial y Ajedrez

Uno de los cambios más importantes para este segundo semestre se produjo en la propuesta de talleres culturales y formativos.

Entre las novedades aparece el taller de Inteligencia Artificial, que rápidamente completó sus cupos y sorprendió por el interés generado entre personas de distintas edades.

“Se inscribió gente de 18 años en adelante, incluso un público más grande del que esperábamos. Hay mucha curiosidad sobre cómo funciona esta tecnología que irrumpe en la cotidianeidad”, explicó Manassali.

La demanda fue tal que desde el área ya anticiparon que el próximo año se abrirá una nueva instancia desde el nivel inicial, con el objetivo de ampliar el acceso a la capacitación.

Otra de las propuestas que regresó a la grilla es el taller de Ajedrez, en cumplimiento de una ordenanza municipal vigente.

Talleres que continúan y propuestas para niños

La nueva programación también mantiene actividades que ya forman parte de la agenda cultural de Victoria.

Entre ellas se encuentran el taller de Danzas Tradicionales y Litoraleñas, desarrollado mediante un convenio con el Club Sarmiento; el Ensamble de Música “Octavio Osuna”, que este año celebra su décimo aniversario; y los talleres de canto infantil y danza para niños.

Desde la Dirección de Juventud, en tanto, se desarrollan propuestas relacionadas con reciclaje y termofusión, mientras se trabaja en la organización del tradicional Festival de la Juventud.

La celebración comenzará con actividades deportivas y tendrá su continuidad con propuestas culturales que se concentrarán hacia el 21 de septiembre.

El Museo y la recuperación del patrimonio local

La agenda cultural de Victoria también incluye el trabajo de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico.

En ese sentido, Manassali destacó la tarea que se desarrolla en el Museo Municipal, bajo la coordinación de “Chano” Salinas y el personal de la institución.

El espacio trabaja en el rescate, conservación y difusión de elementos vinculados con la historia de la ciudad y, durante las últimas semanas, registró un incremento en la cantidad de visitantes.

Según explicó la funcionaria, la llegada de turistas provenientes principalmente de la provincia de Buenos Aires contribuyó a incrementar el movimiento en el museo.

Cultura como espacio de encuentro y contención

Más allá de la formación artística o recreativa, desde el municipio plantean que los talleres cumplen también una función social.

Para Manassali, estos espacios permiten que vecinos de distintas edades puedan desarrollar actividades, vincularse con otras personas y encontrar canales de expresión.

“Estos talleres son espacios donde la gente encuentra la posibilidad de expresarse. En momentos donde se habla de la importancia de la salud mental, la función pública debe ser acompañar y brindar lugares de contención”, sostuvo.

Desde la Dirección de Cultura remarcaron además la coordinación con el Ejecutivo municipal, especialmente con la intendenta Isa Castagnino, y con el Ente Mixto de Turismo de Victoria (ENVITUR) para avanzar en la organización de los próximos eventos de alcance provincial que tendrán como escenario a la ciudad.

De esta manera, Victoria encara la segunda mitad de 2026 con una agenda que busca combinar formación, patrimonio, entretenimiento y participación comunitaria, incorporando nuevas herramientas y recuperando propuestas tradicionales para ampliar la oferta cultural de la ciudad.