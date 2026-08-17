La XIV Feria del Libro Paraná Lee transitó este domingo su tercera jornada con una importante convocatoria de público local y visitantes llegados desde distintos puntos del país. La propuesta reunió en Sala Mayo a escritores, editoriales, librerías y lectores, con una agenda que combinó literatura, investigación, memoria, poesía y actividades para las infancias.

Uno de los momentos destacados fue el conversatorio "El umbral de lo humano", protagonizado por el actor, dramaturgo y escritor paranaense Mauricio Dayub, quien presentó parte de su trayectoria y compartió con el público las historias vinculadas a sus obras El amateur y El equilibrista.

"Escribo a partir de frases acumuladas durante años", señaló Dayub, quien también valoró el acompañamiento estatal a la cultura y el vínculo entre sus producciones y la ciudad de Paraná.

Literatura, memoria y los años de la dictadura

La memoria histórica ocupó un lugar importante dentro de la programación con la presentación de "Vida cotidiana y Dictadura. Narrativas, territorialidad y huellas de memoria", una investigación colectiva publicada en 2025 y compilada por María del Rosario Badano y María Virginia Pisarello.

El trabajo reúne aportes de distintas generaciones y disciplinas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER y aborda las prácticas del terrorismo de Estado desarrolladas por el II Cuerpo de Ejército en Entre Ríos.

Badano explicó que la investigación busca reconstruir cómo la sociedad entrerriana atravesó aquellos años y cómo el silencio se instaló en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

El programa también incluyó la presentación de "Volver a las casas alpinas. Una historia de militancia, insilio y ausencia", de Alfredo Hoffman, una investigación centrada en la historia de Graciela Banzan, la militancia y el terrorismo de Estado en Concordia.

El autor destacó la importancia de que las ferias literarias generen espacios para las producciones locales y regionales junto a escritores de trayectoria nacional.

Josefina Licitra presentó su último libro

Otro de los encuentros destacados estuvo protagonizado por la periodista, guionista y escritora Josefina Licitra, quien presentó Crac, una obra autobiográfica en la que aborda el vínculo con su padre y las consecuencias familiares del exilio político que atravesó en 1978.

La autora vinculó su historia personal con la experiencia de numerosas familias atravesadas por la última dictadura militar y reivindicó la escritura, la lectura y las políticas públicas de promoción cultural como espacios de encuentro y construcción colectiva.

La poesía también tuvo su lugar

La programación incluyó además un encuentro dedicado a la poesía confesional norteamericana, protagonizado por Belén Zavallo y Belén Campero, quienes abordaron las obras de Marie Howe, Linda Pastan, Mary Oliver y Edna St. Vincent Millay.

La actividad fue organizada por Editorial Serapis y puso en debate el lugar de la poesía escrita por mujeres, la vida cotidiana y la expresión de experiencias personales.

Zavallo destacó el valor de las ferias como espacios de encuentro entre lectores, autores y editores, mientras que Campero remarcó la posibilidad de transformar experiencias cotidianas en materia poética.

Juan L. Ortiz, protagonista de Paraná Lee

La obra de uno de los máximos referentes de la literatura entrerriana volvió a ocupar un lugar central en la feria.

El escritor Ferny Kosiak presentó Juanele mítico, un ensayo construido a partir de una década de investigación y acompañado por una antología federal que reúne 59 textos dedicados a Juan L. Ortiz.

La publicación recupera distintos aspectos de la obra del poeta entrerriano, su relación con la naturaleza y el lugar que ocupa en la memoria cultural de la provincia.

En la misma jornada se presentó la colección Biblioteca Juan L. Ortiz, impulsada por EDUNER en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral. La iniciativa contempla la publicación de la obra poética completa de Ortiz en 14 volúmenes.

El director de EDUNER, Gustavo Martínez, destacó que la feria permite establecer un contacto directo con los lectores. También participó Marilyn Contardi, autora del prólogo de La mano infinita, quien reivindicó la vigencia de la poesía de Ortiz y su capacidad para volver a encontrarse con nuevas generaciones de lectores.

Las infancias también fueron protagonistas

La tercera jornada tuvo además una fuerte presencia de niños y adolescentes en la Carpa de las Infancias, donde se desarrolló la propuesta Baúles Andariegos.

El espacio utiliza cuentos, adivinanzas, kamishibai y distintas actividades lúdicas para acercar a las nuevas generaciones a los libros y fomentar el vínculo con la lectura.

Las familias también participaron de las actividades, que buscaron convertir el contacto con la literatura en una experiencia recreativa y compartida.

La jornada contó además con la presencia de Patricia María Baltar, conocida como Paty, una maestra jardinera jubilada que fue invitada a compartir sus cuentos con los más chicos.

Este lunes termina la Feria del Libro Paraná Lee

La XIV edición de Paraná Lee tendrá este lunes su jornada de cierre en Sala Mayo, con actividades desde las 10 hasta las 20, entrada libre y nuevas presentaciones de libros y encuentros con escritores.

Entre las propuestas previstas se destaca la presentación del Libro del Bicentenario de Paraná y una mesa dedicada a escritores santafesinos.

De esta manera, la feria culminará cuatro jornadas en las que la literatura volvió a ocupar el centro de la escena cultural de la capital entrerriana, con una programación que combinó autores reconocidos, producción editorial regional, memoria, poesía y propuestas para las nuevas generaciones.