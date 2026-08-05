El 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Pero esta fecha no es solamente una invitación a hablar de una respuesta sexual. También es una oportunidad para reflexionar sobre algo mucho más profundo: el derecho de las mujeres a conocer, habitar y disfrutar su propia sexualidad.

Durante mucho tiempo, la sexualidad femenina estuvo atravesada por silencios, mitos y una mirada centrada, principalmente, en la reproducción. El placer quedó relegado a un segundo plano y, aún hoy, existen desigualdades que influyen en la manera en que muchas mujeres viven su experiencia sexual.

Uno de los conceptos que permite pensar esta realidad es el de “brecha orgásmica”, que refiere a la diferencia en la frecuencia con la que hombres y mujeres alcanzan el orgasmo durante los encuentros sexuales.

Un estudio realizado con más de 52.000 participantes encontró que aproximadamente el 95% de los hombres heterosexuales manifestó alcanzar el orgasmo habitualmente o siempre en sus encuentros sexuales, mientras que en las mujeres la cifra fue cercana al 65%.

La brecha orgásmica no significa que exista una dificultad inherente en la sexualidad femenina, sino que invita a analizar los múltiples factores que intervienen en el placer: la educación sexual recibida, los mandatos culturales, el conocimiento del propio cuerpo, la comunicación de la pareja y las prácticas sexuales predominantes.

Hablar del orgasmo femenino no implica convertirlo en una obligación ni medir la calidad de una experiencia sexual por llegar o no al orgasmo. Implica reconocer que el placer forma parte de la salud sexual y del bienestar.

Concientizar sobre este tema es también promover educación sexual, autonomía corporal y vínculos más saludables.

Porque el placer femenino no debería ser un privilegio ni un tema pendiente. Debería ser una posibilidad legítima para todas las personas.

Y quizás el verdadero clímax de esta conversación sea empezar a hablar del placer con más libertad y menos prejuicios.