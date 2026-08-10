Entre Ríos volvió a posicionar su oferta turística vinculada al turismo de reuniones en Meet Up Argentina, el principal encuentro de la industria de congresos, convenciones y eventos del país. Durante la participación provincial se concretaron 73 reuniones comerciales previamente agendadas y otras 22 espontáneas, alcanzando un total de 95 encuentros con potenciales compradores.

Del total de reuniones, 27 fueron con referentes internacionales y 46 con compradores nacionales, generando nuevas oportunidades de negocios y promoción para los destinos y prestadores entrerrianos.

La participación fue impulsada por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y reunió al sector público y privado bajo una estrategia común para mostrar las posibilidades que ofrece la provincia como destino para congresos, convenciones, reuniones empresariales, viajes de incentivo y otros eventos.

Una oferta que combina negocios y turismo

La delegación estuvo integrada por representantes de Concordia, Colón, Paraná, Villa Elisa, Gualeguaychú, Federación y Victoria, junto con áreas municipales de Turismo, burós de Congresos y Convenciones y el Hotel Termas de Victoria.

La propuesta buscó mostrar que Entre Ríos cuenta no solamente con espacios preparados para recibir eventos, sino también con una amplia oferta complementaria de hotelería, gastronomía, termas, naturaleza y actividades recreativas.

Durante la presentación de los destinos, el presidente del Emturer, Jorge Satto, destacó la importancia de este segmento para ampliar la actividad turística durante todo el año.

“El turismo de reuniones nos permite ampliar la oferta de la provincia y trabajar durante todo el año. Es un segmento que genera movimiento económico, incorpora a distintos sectores de la cadena de valor y nos ayuda a romper con la estacionalidad”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que Entre Ríos cuenta con las condiciones y los servicios necesarios para continuar ganando participación en este mercado.

Infraestructura para congresos y convenciones

La provincia dispone de espacios para eventos de distintas dimensiones distribuidos en diferentes localidades.

En Paraná, el Centro Provincial de Convenciones constituye uno de los principales escenarios para congresos y encuentros de la región. A su vez, ciudades como Concordia, Gualeguaychú y Victoria, entre otras localidades, cuentan con centros de convenciones, espacios municipales y establecimientos hoteleros preparados para recibir reuniones empresariales y eventos.

A esta infraestructura se suma la posibilidad de organizar actividades en complejos termales, hoteles y establecimientos rurales, que permiten desarrollar propuestas de incentivo y experiencias complementarias.

La estrategia: combinar destinos y experiencias

Uno de los puntos destacados de la oferta entrerriana es la posibilidad de articular distintos destinos dentro de una misma propuesta.

Las 10 microrregiones turísticas de Entre Ríos permiten combinar sedes para actividades académicas, empresariales o institucionales con excursiones, programas sociales, actividades de poscongreso y viajes de incentivo.

De esta manera, un evento puede tener como sede una ciudad entrerriana y complementar su agenda con experiencias en otros destinos cercanos.

Conectividad, otro de los puntos fuertes

La estrategia provincial también pone el foco en la accesibilidad.

Entre Ríos cuenta con conexión terrestre con importantes centros emisores como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, además de alternativas aéreas vinculadas a Paraná y Concordia y la conexión vial con Santa Fe.

La combinación entre infraestructura, conectividad, diversidad de destinos y servicios turísticos busca fortalecer la posición de Entre Ríos dentro del mercado nacional de reuniones y captar nuevos congresos, convenciones y eventos corporativos.

Una oportunidad para romper la estacionalidad

El turismo de reuniones representa una oportunidad para generar actividad económica más allá de los períodos tradicionales de vacaciones.

Cada congreso o evento moviliza a distintos sectores de la economía turística: hoteles, gastronomía, transporte, servicios profesionales, espacios para eventos, comercio y actividades recreativas.

Con la participación en Meet Up Argentina, Entre Ríos apunta a transformar las reuniones comerciales en nuevas oportunidades de negocios y consolidar a sus principales destinos como alternativas competitivas para el mercado de eventos durante todo el año.

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