Un total de 25 emprendedores de Crespo finalizaron su capacitación en el Programa EmprendER, una propuesta destinada a fortalecer proyectos productivos y acompañar a quienes buscan consolidar sus emprendimientos.

La iniciativa se desarrolló durante seis meses, con encuentros presenciales y virtuales, y tuvo como eje la incorporación de conocimientos y herramientas para mejorar la gestión, profesionalización y sostenibilidad de los emprendimientos.

El programa es impulsado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Crespo, entre las cuatro ciudades seleccionadas

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue que solo cuatro localidades entrerrianas fueron seleccionadas para desarrollar el programa: Crespo, Concepción del Uruguay, Victoria y La Paz.

La participación de la ciudad representa un reconocimiento al movimiento emprendedor local y a la existencia de un entramado de proyectos productivos que buscan crecer y generar nuevas oportunidades.

La propuesta apunta a brindar herramientas adaptadas a las características y necesidades de cada territorio, con el acompañamiento de los emprendedores durante las distintas etapas de desarrollo de sus proyectos.

“Nuestros emprendedores tienen más posibilidades de que sus proyectos crezcan”

Durante el cierre de la capacitación, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, destacó la importancia de generar espacios de formación para quienes deciden iniciar o fortalecer una actividad productiva.

“Estamos muy satisfechos de poder fomentar el emprendedurismo y el trabajo, que van de la mano de la educación, que es algo que promovemos”, expresó.

En esa línea, sostuvo que la capacitación permite ampliar las posibilidades de crecimiento de los proyectos: “A partir de esta capacitación, nuestros emprendedores tienen más posibilidades de que sus proyectos crezcan y les vaya mejor. Se pueden desarrollar a partir del conocimiento, y eso es a lo que apostamos”.

El intendente también valoró el acompañamiento del Gobierno provincial para acercar este tipo de programas de formación a las comunidades.

Destacaron el compromiso de los emprendedores

La secretaria de Economía, Hacienda y Producción de Crespo, Evangelina Schmidt, acompañó el cierre y felicitó a los participantes por haber completado la propuesta.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, Paula Vicari, destacó la satisfacción por la finalización del ciclo y remarcó que Crespo fue una de las cuatro localidades que accedieron a esta edición del programa.

Vicari también puso en valor el potencial emprendedor de la ciudad y el acompañamiento que recibió la iniciativa durante su implementación.

Seis meses de formación y acompañamiento

La subdirectora de Empleo y Emprendedurismo, Vanina Schrooh, destacó especialmente el compromiso de los 25 participantes, quienes sostuvieron durante seis meses las instancias de capacitación presenciales y virtuales.

La funcionaria felicitó a los emprendedores por el esfuerzo y la dedicación demostrados durante todo el proceso.

El cierre de EmprendER dejó así una nueva etapa de formación para proyectos productivos de Crespo, con el desafío de que los conocimientos incorporados puedan transformarse en mejores herramientas de gestión, crecimiento y sostenibilidad para los emprendimientos locales.