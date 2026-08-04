La transformación del ecosistema digital modificó profundamente la manera en que las personas toman decisiones de compra. En la industria de la belleza, el tradicional recorrido que llevaba a un consumidor desde un anuncio hasta la compra perdió eficacia frente a un escenario donde la confianza pesa más que la publicidad.

Especialistas en marketing sostienen que las generaciones más jóvenes, especialmente la Generación Z y la Generación Alpha, ya no descubren productos a través de campañas masivas, sino mediante recomendaciones en redes sociales, reseñas de otros usuarios y comunidades digitales. Este cambio obliga a las marcas a abandonar el modelo clásico del "embudo de ventas" para construir estrategias centradas en la credibilidad.

Del anuncio a la recomendación: cómo cambió el proceso de compra

Hace algunos años, el recorrido del consumidor era relativamente simple: un anuncio captaba la atención, generaba un clic y, eventualmente, terminaba en una compra.

Hoy el proceso es mucho más complejo.

Una consumidora puede descubrir un producto en un video de TikTok, buscar opiniones en comunidades como Reddit, observar la experiencia de una creadora de contenido mediante un video del tipo Get Ready With Me (GRWM) y recién entonces consultar un buscador o una herramienta de inteligencia artificial antes de decidir qué comprar.

La decisión final, explican los especialistas, suele construirse mucho antes de llegar al carrito de compra.

La confianza reemplaza al alcance masivo

Estudios de consultoras internacionales como McKinsey & Company muestran que el comportamiento de los consumidores se volvió mucho más fragmentado y que las métricas tradicionales —como el alcance o las impresiones— dejaron de ser suficientes para medir el éxito de una campaña.

En ese contexto, las marcas buscan fortalecer lo que en la industria se conoce como "dark search", es decir, aquellos espacios donde los usuarios investigan, consultan experiencias y validan decisiones sin que esas conversaciones sean visibles para las empresas.

Allí cobran protagonismo:

Comunidades digitales.

Foros especializados.

Grupos privados.

Contenido generado por usuarios (UGC).

Recomendaciones de microinfluencers.

El desafío de integrar toda la comunicación

Otro de los cambios que enfrenta el sector es la necesidad de dejar atrás las estrategias aisladas.

Durante años fue habitual que las relaciones públicas, el marketing de influencia y la publicidad digital funcionaran como áreas independientes. Sin embargo, la tendencia actual apunta a integrar todos esos canales dentro de una misma estrategia.

Aileen Alvarado, Client Services Director Senior de another, sostiene que muchas compañías siguen concentrando sus esfuerzos en grandes lanzamientos y campañas de alto impacto, cuando en realidad la construcción de confianza requiere presencia constante y contenidos que acompañen todo el recorrido del consumidor.

Según la especialista, el contenido breve puede captar la atención, pero la decisión de compra comienza mucho antes, cuando las personas leen opiniones, consultan experiencias reales y buscan referencias en espacios donde perciben mayor autenticidad.

Un consumidor digital... pero no exclusivamente online

Los estudios de Euromonitor International muestran otra característica del nuevo consumidor latinoamericano: aunque la búsqueda de información es mayoritariamente digital, la compra no siempre ocurre en internet.

De acuerdo con ese análisis, solo el 31 % de los consumidores de productos de belleza en América Latina concreta sus compras exclusivamente por canales digitales.

Esto obliga a las empresas a combinar acciones online y offline, construyendo una experiencia integrada entre redes sociales, comercio electrónico, tiendas físicas y eventos de marca.

La autenticidad como principal activo

El nuevo escenario también redefine el rol de las agencias de comunicación y marketing.

Más que gestionar campañas publicitarias, hoy deben coordinar estrategias capaces de generar conversaciones orgánicas, fortalecer la reputación de las marcas y construir credibilidad en múltiples plataformas.

La tendencia indica que las empresas ya no compiten únicamente por captar atención, sino por convertirse en una referencia confiable dentro de un mercado saturado de información.

El futuro del marketing en la industria de la belleza

La evolución del comportamiento del consumidor marca un cambio de paradigma para todo el sector.

La publicidad tradicional continúa siendo una herramienta importante, pero ya no alcanza por sí sola para impulsar una compra. Las recomendaciones entre usuarios, las reseñas, el contenido espontáneo y la confianza construida en comunidades digitales pasaron a tener un peso decisivo.

En un mercado donde la información circula permanentemente y las opciones abundan, las marcas que logren combinar innovación, cercanía y credibilidad serán las que mejor posicionadas estarán para conectar con las nuevas generaciones de consumidores.