El Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Miguel Puiggari” continúa fortaleciendo su propuesta de formación vinculada con la investigación y la recuperación de la historia regional. En ese marco, el miércoles 5 de agosto realizó la IV Jornada de Socialización de Proyectos de Investigación de Historia Regional y Local, con la presentación de nuevos trabajos desarrollados por docentes egresados de la institución.

La actividad se desarrolló en el SUM de la escuela y reunió a estudiantes, docentes, invitados especiales y público en general. La jornada fue declarada de Interés Educativo Departamental mediante la Disposición Nº 169/26 de la Dirección Departamental de Escuelas Diamante del Consejo General de Educación (CGE).

El encuentro estuvo coordinado por la directora del ISFD, Lic. Silvana Sturtz, y tuvo como eje la generación y socialización de conocimientos sobre el patrimonio histórico y cultural de la región.

Tres investigaciones para recuperar la memoria regional

La jornada contó con tres exposiciones centradas en distintos aspectos de la historia local y regional.

El profesor Mauricio Sieben presentó el trabajo “La historia del Instituto Alemán de Crespo (1934-1944): su rol educativo y comunitario y la escasa presencia en los relatos de la memoria colectiva local”.

Por su parte, el profesor Sergio Funes abordó los “Factores sociales, económicos y religiosos que influyeron en la construcción del primer edificio educativo de Libertador San Martín”.

Finalmente, la doctora Claudia Erbes y el profesor Jorge Schanzenbach, autor de la iniciativa, presentaron el programa municipal “El Camino de las Iglesias”, una propuesta que busca recuperar y poner en valor la diversidad religiosa que forma parte de la identidad de Libertador San Martín.

Una formación que busca producir conocimiento

En diálogo con PARALELO 32, la directora del Instituto, Silvana Sturtz de Gareis, explicó que la jornada se desarrolla en el marco de un taller de cuarto año del Profesorado de Historia, vinculado con la investigación regional y local.

La cátedra está a cargo de la profesora María Julieta Schenfeld, a quien Sturtz reconoció como “la precursora y gestora de este proyecto”.

Según explicó, año tras año la propuesta genera entusiasmo entre los estudiantes, que trabajan en investigaciones que buscan ser “interesantes, inéditas y que también sean de aporte cultural a la región”.

Para la institución, el objetivo excede la formación académica tradicional.

“Uno de los nortes es preparar a los futuros docentes en lo que es la investigación, que sean gestores y productores de conocimientos y no solamente consumidores y reproductores”, sostuvo Sturtz.

La directora señaló que esta mirada atraviesa las diferentes propuestas académicas del instituto, particularmente las vinculadas con Historia, Geografía y Ciencias de la Educación.

“El Camino de las Iglesias”, una propuesta que une historia y turismo

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación del proyecto “El Camino de las Iglesias”, aprobado por el Concejo Deliberante de Libertador San Martín mediante la Ordenanza Nº 1665.

La iniciativa apunta a recuperar la historia y el patrimonio de las distintas comunidades religiosas que conviven en la localidad y que forman parte de su identidad cultural.

El proyecto contempla además la incorporación de códigos QR, que permitirán acceder a información histórica sobre los distintos espacios incluidos en el recorrido.

Para Sturtz, la propuesta tiene también una dimensión turística, ya que permite incorporar el patrimonio histórico y religioso de Libertador San Martín a la oferta del Camino de las Aldeas.

“Libertador San Martín dentro de un marco turístico tiene para ofrecer la parte histórica y eso es lo que se va a dar a conocer en el Camino de las Iglesias”, explicó.

De esta manera, el proyecto busca articular historia, identidad, patrimonio y turismo, ofreciendo tanto a los habitantes como a los visitantes una nueva forma de conocer la localidad.

El instituto prepara nuevas actividades de capacitación

Durante la entrevista, Sturtz también adelantó parte de la agenda de actividades que desarrolla la institución.

Entre las propuestas recientes mencionó una capacitación destinada a docentes sobre “Inclusión educativa y aulas diversificadas”.

Además, anticipó una nueva instancia de formación virtual denominada “Cómo reencantar el aula en los tiempos actuales”, que contará con la participación de dos profesionales argentinas.

De esta manera, el Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Miguel Puiggari”, que cuenta con 35 años de trayectoria en la formación docente, continúa ampliando sus espacios de investigación, capacitación y vinculación con la comunidad.

Educación, historia e identidad local

La IV Jornada de Socialización volvió a poner en evidencia el valor de recuperar historias que muchas veces permanecen fuera de los relatos tradicionales. Desde el estudio del antiguo Instituto Alemán de Crespo hasta los orígenes educativos de Libertador San Martín y el patrimonio religioso de la localidad, las investigaciones permiten construir nuevas miradas sobre el pasado para comprender mejor la identidad regional.