El Gobierno provincial mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas ante el pronóstico de lluvias prolongadas que afectará al Litoral durante los próximos días.

El seguimiento está a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil y su Sistema de Alerta Temprana (SAT). Según las previsiones actuales, el período de mayor incidencia del fenómeno se extenderá desde este domingo hasta el miércoles de la próxima semana.

Pronostican lluvias importantes en la región

Las proyecciones de precipitación acumulada elaboradas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período comprendido entre el 13 y el 20 de agosto anticipan registros significativos de lluvia sobre la región del Litoral.

Frente a este escenario, Defensa Civil estableció un estado de supervisión técnica, mientras aguarda las próximas actualizaciones de los pronósticos oficiales.

La información permitirá precisar tanto los milimetrajes previstos como las zonas que podrían presentar mayor vulnerabilidad frente a las precipitaciones.

El monitoreo se concentra en dos ríos entrerrianos

El esquema preventivo provincial tiene como principales puntos de atención a las cuencas de los ríos Gualeguay y Gualeguaychú.

En el caso del río Gualeguay, se analiza especialmente la posible respuesta de la cuenca media y alta frente a las lluvias pronosticadas. El objetivo es anticipar eventuales consecuencias tanto en áreas rurales como en localidades ubicadas sobre el curso del río.

En paralelo, se mantiene una vigilancia permanente sobre el río Gualeguaychú, donde se evalúa el comportamiento de la cuenca y la capacidad de escurrimiento frente a un escenario de precipitaciones continuas.

Defensa Civil pidió revisar los sistemas de drenaje

Como parte de las tareas preventivas, Defensa Civil comenzó a trabajar junto con los equipos de las Juntas Municipales de las localidades ubicadas dentro de las cuencas bajo seguimiento.

El objetivo es que los gobiernos locales realicen controles y revisiones de rutina sobre sus sistemas de drenaje y escurrimiento, para detectar con anticipación posibles inconvenientes.

Además, se activaron protocolos de comunicación técnica para agilizar el envío de reportes especiales a los municipios cuando se consoliden los datos meteorológicos y puedan establecerse con mayor precisión las zonas y niveles de riesgo.

Seguimiento permanente ante la evolución del tiempo

Las autoridades provinciales remarcaron que el escenario permanece bajo evaluación y que las previsiones podrán modificarse a medida que se incorporen nuevos datos.

Por este motivo, el Sistema de Alerta Temprana continuará monitoreando la evolución de las lluvias y el comportamiento de los principales cursos de agua para anticipar posibles impactos y coordinar medidas preventivas con los municipios entrerrianos.