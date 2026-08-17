El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este lunes una alerta amarilla por tormentas que alcanza a gran parte del territorio de Entre Ríos.

El organismo anticipó que durante la jornada podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico oficial, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 60 y 80 milímetros, aunque en algunos sectores estos valores podrían ser superados de manera puntual.

Qué recomienda Defensa Civil

Ante el escenario previsto, desde Defensa Civil solicitaron a la población extremar las medidas de prevención y evitar desplazamientos que no sean necesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, especialmente en balcones, terrazas y patios.

que puedan ser desplazados por el viento, especialmente en balcones, terrazas y patios. Evitar permanecer o estacionar vehículos debajo de árboles, carteles o postes de electricidad .

. Durante las tormentas, mantenerse en lugares seguros y evitar circular innecesariamente.

Si es imprescindible trasladarse, hacerlo con las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. No atravesar calles, caminos o sectores que se encuentren anegados .

. Evitar sacar los residuos durante el período de lluvias para impedir que sean arrastrados y obstruyan sumideros y desagües.

Precaución ante posibles anegamientos

La intensidad de las precipitaciones en períodos breves puede generar acumulación de agua en calles y zonas bajas, especialmente si los sistemas de drenaje se encuentran obstruidos.

Por este motivo, las autoridades insistieron en mantener despejados los desagües y evitar arrojar residuos en la vía pública durante el período de lluvias.

La alerta amarilla implica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden representar riesgos para algunas actividades. Por ello, se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y las indicaciones de los organismos de emergencia locales mientras dure el evento.