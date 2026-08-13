El Centro Experimental de Arte Contemporáneo AURA, junto a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, realizará este martes 18 de agosto un encuentro abierto con los artistas de la muestra “Refugios para la ausencia y el deseo”.

La actividad comenzará a las 17, con entrada libre y gratuita, en el espacio cultural ubicado en Alameda de la Federación 557, en Paraná.

La propuesta apunta a generar un espacio de diálogo directo entre artistas y público para conocer qué hay detrás de las obras: las decisiones, procedimientos, materiales y metodologías que forman parte de cada proceso creativo.

Un encuentro para conocer cómo se construye una obra

Durante la jornada se buscará “desmontar” el objeto artístico para indagar en las diferentes etapas que atraviesan su producción.

A partir del intercambio con los artistas, se compartirán experiencias, herramientas y formas de abordar una práctica artística, poniendo el foco no solamente en el resultado final sino también en el recorrido que permite llegar a una obra.

La actividad está dirigida especialmente a artistas, estudiantes, docentes y personas interesadas en las artes visuales contemporáneas, aunque la convocatoria es abierta a toda la comunidad.

El encuentro propone así una instancia de reflexión colectiva sobre las diferentes maneras de pensar y producir arte en la actualidad.

“Refugios para la ausencia y el deseo”: la muestra que abre la temporada 2026

La actividad se desarrolla en el marco de la exposición “Refugios para la ausencia y el deseo”, con la que AURA abrió su temporada 2026.

La muestra fue seleccionada mediante una convocatoria abierta y federal y pertenece al colectivo Refugio Mutante, integrado por los artistas Elena Salomón y Walter Musich, con curaduría de Paola Chiappella.

Las obras proponen diferentes diálogos y tensiones entre conceptos que atraviesan la vida contemporánea: lo doméstico y lo salvaje, el cuerpo orgánico y la tecnología, y los recuerdos reales y la presencia de fantasmas.

La exposición invita al visitante a recorrer esos límites y a construir sus propias interpretaciones a partir de las obras.

Hasta cuándo se puede visitar la exposición

“Refugios para la ausencia y el deseo” permanecerá abierta al público hasta el 27 de agosto de 2026.

Los interesados pueden recorrerla de martes a sábados, de 16 a 19, en AURA, Alameda de la Federación 557, Paraná.

Para obtener más información sobre la agenda, visitas y actividades del espacio se puede escribir a [email protected] o consultar el perfil de Instagram @aura.salaantequedaer.