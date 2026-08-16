Un operativo conjunto de Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional realizado durante la noche del sábado en Villaguay terminó con el hallazgo de pequeñas cantidades de cocaína y cannabis, además de la retención de cinco motocicletas por maniobras vinculadas a presuntas picadas.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 23:00, en inmediaciones del acceso Carlos Fuertes y calle Inmigrantes Belgas, como parte de un control vehicular preventivo.

Participaron efectivos de la Jefatura Departamental Villaguay, Gendarmería Nacional y personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos.

Detectaron cocaína y cannabis en un automóvil

Durante el control fue detenido un Chevrolet Corsa Classic en el que circulaban dos hombres, de 33 y 29 años, ambos domiciliados en Villaguay.

Mientras se verificaba la documentación, personal de Gendarmería detectó un billete que presentaba restos de una sustancia. El análisis realizado posteriormente determinó que se trataba de cocaína.

Luego intervino personal de la División Drogas Peligrosas junto al can detector Luna, que realizó una marcación en el asiento trasero del vehículo.

Los efectivos encontraron allí un envoltorio con restos vegetales. El test correspondiente arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 4 gramos.

Encontraron $4 millones en el vehículo

Durante la requisa también se localizó en el interior del Chevrolet Corsa una bolsa de nylon que contenía $4.000.000 en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones y numeraciones.

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, el dinero fue entregado a su propietario.

La situación fue comunicada a la Fiscalía en turno, que dispuso la continuidad de las actuaciones. La investigación quedó a cargo de Gendarmería Nacional Argentina.

Cinco motos retenidas por presuntas picadas

El operativo también permitió intervenir ante situaciones vinculadas con la seguridad vial.

En ese marco, fueron retenidas cinco motocicletas cuyos conductores, según la Policía, realizaban maniobras compatibles con la práctica de picadas, generando una situación de riesgo para quienes circulaban por la zona.

Además, se realizaron controles de alcoholemia y uno de los conductores arrojó resultado positivo, por lo que se aplicaron las medidas correspondientes de acuerdo con la normativa vigente.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de controles conjuntos tienen como objetivo reforzar la prevención, detectar situaciones vinculadas con delitos y contravenciones y mejorar las condiciones de seguridad en los accesos y calles de Villaguay.