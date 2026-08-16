La Defensoría del Pueblo de Paraná se presentó ante la Justicia y fue admitida como Amicus Curiae —amigo del tribunal— en el amparo colectivo que cuestiona el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas para los comedores escolares de Entre Ríos.

La presentación fue realizada este jueves por el Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, en el marco de la causa iniciada por padres, Agmer y Fundación Cauce contra el Gobierno provincial.

Desde la institución señalaron que el objetivo es aportar argumentos técnicos, científicos y vinculados con los derechos humanos que puedan contribuir al análisis judicial del caso, poniendo especialmente el foco en el Interés Superior del Niño.

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Cuestionan el impacto nutricional del nuevo sistema

El planteo de la Defensoría cuestiona la modalidad implementada por el Consejo General de Educación (CGE), que centralizó la provisión de los alimentos mediante la contratación de la empresa Teknofood SA.

Según sostiene la presentación, el nuevo esquema implica un cambio respecto del modelo anterior, con una mayor presencia de productos industrializados y envasados en reemplazo de alimentos frescos y preparaciones caseras.

Para la Defensoría, este cambio requiere ser analizado desde una perspectiva que contemple no solamente aspectos administrativos o económicos, sino también el impacto que puede tener sobre la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes que concurren a las escuelas públicas entrerrianas.

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La Ley de Etiquetado Frontal, en el centro del planteo

Uno de los principales argumentos jurídicos de la presentación está relacionado con la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable.

Amavet pone especial atención en el artículo 12 de la normativa, que establece disposiciones específicas para los entornos escolares y la promoción de una alimentación saludable.

Desde la Defensoría sostienen que las escuelas deben constituir espacios protegidos frente al consumo de productos ultraprocesados y plantean una contradicción entre las advertencias nutricionales establecidas por la legislación y la incorporación de determinados productos al sistema de alimentación escolar.

El planteo sostiene que, si el Estado advierte sobre los excesos de azúcares, sodio o grasas saturadas mediante el sistema de etiquetado frontal, también debe considerar esos criterios al momento de definir qué alimentos adquiere y distribuye en las escuelas.

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El aporte de nutricionistas y especialistas de la UNER

La presentación judicial también incorpora informes elaborados por organismos y entidades vinculadas con la nutrición y la alimentación.

Entre ellos se mencionan trabajos del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (Conuer) y de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Según la Defensoría, esos documentos plantean cuestionamientos respecto del impacto que puede generar una industrialización uniforme de la alimentación escolar sobre la salud de los estudiantes.

El organismo también recuerda la existencia de distintas circulares de la Dirección de Comedores Escolares que establecen restricciones para la adquisición de determinados productos, incluidos alimentos ultraprocesados.

En ese sentido, plantea ante la Justicia interrogantes sobre la vigencia, aplicación y cumplimiento de esas disposiciones frente al nuevo esquema.

También preguntan por un programa de evaluación nutricional

Otro de los puntos señalados por la Defensoría está relacionado con un programa anunciado por el Gobierno provincial en abril de 2025 junto con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader.

La iniciativa tenía como objetivo evaluar la situación nutricional de niñas y niños que concurren a los comedores escolares de Entre Ríos.

El organismo plantea la necesidad de conocer qué resultados arrojó ese relevamiento y si fueron considerados al momento de diseñar la nueva modalidad de desayunos y meriendas.

Piden conocer qué estudios respaldaron el cambio

Uno de los principales interrogantes planteados por Amavet apunta a los fundamentos que llevaron a la Provincia a modificar el sistema de alimentación.

La Defensoría considera necesario que la Administración explique qué estudios científicos y técnicos respaldaron la decisión de avanzar hacia el nuevo modelo y cuáles fueron los criterios utilizados para determinar la composición de los desayunos y meriendas.

También cuestiona la falta de participación, durante el proceso de toma de decisiones, de especialistas y entidades vinculadas directamente con la nutrición.

En particular, menciona al Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos y a las tres instituciones universitarias que dictan la carrera de Nutrición en la provincia.