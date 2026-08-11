El tradicional Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos de Crespo prepara una edición especial. El próximo sábado 5 y domingo 6 de septiembre, el Parque del Lago será nuevamente escenario de una propuesta que, después de 15 años, dejó de ser solamente una exposición de vehículos para convertirse en uno de los eventos vinculados al patrimonio automotor más importantes de la región.

La iniciativa, organizada por Luciano Kerbs, nació hace quince años como un proyecto personal y fue creciendo edición tras edición hasta incorporarse al calendario nacional de encuentros de autos clásicos y antiguos.

“Arrancó como algo chico y, a medida que pasaban las ediciones, fuimos teniendo más experiencia. Hoy estamos llegando a la décimo quinta edición”, contó Kerbs durante una entrevista en la que adelantó algunas de las novedades que tendrá el encuentro.

Autos de cinco provincias, Uruguay y una visita desde Misiones

La convocatoria para esta edición ya permite anticipar una importante presencia de vehículos y coleccionistas provenientes de distintos puntos del país.

Según explicó Kerbs, participarán autos procedentes de cinco provincias argentinas, además de visitantes de Uruguay. Entre las novedades de este año se encuentra la llegada, por primera vez, de participantes desde Misiones, mientras que también se espera la presencia de vehículos de Bahía Blanca, Corrientes y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Algunos participantes recorrerán cientos de kilómetros para llegar a Crespo. Incluso hay una participante de Quilmes que será parte del encuentro por tercer año consecutivo.

“Tenemos gente que viene de Posadas, que son unos 900 kilómetros, y este año también llegan desde Bahía Blanca, casi 800 kilómetros”, destacó el organizador.

La última edición reunió 184 vehículos, una cifra que da cuenta del crecimiento alcanzado por la propuesta.

Un fin de semana completo en el Parque del Lago

Por tratarse de la edición número 15, el programa se extenderá durante las dos jornadas.

El sábado 5 de septiembre, las actividades comenzarán a las 15, con la apertura de la muestra estática en el sector del Campo de la Tradición, en el Parque del Lago.

A las 18, los vehículos protagonizarán la tradicional caravana por las calles de Crespo, mientras que a las 19 se incorporará una de las principales novedades de esta edición: una largada simbólica de cada automóvil.

La propuesta busca que el público pueda conocer la historia de cada vehículo y, además, sumar un atractivo visual. Los participantes están invitados a presentarse con vestimenta de época relacionada con el automóvil que conducen.

El domingo 6, en tanto, la muestra comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 18.

Mucho más que autos clásicos

Con el paso de los años, el encuentro fue incorporando nuevas propuestas y objetos vinculados con la historia, la movilidad y la cultura de otras épocas.

Además de automóviles, este año habrá bicicletas antiguas y dos colectivos restaurados de la década del 70, que pertenecieron a líneas de transporte de Buenos Aires y que cuentan con reconocimientos obtenidos en encuentros nacionales.

También estarán presentes emprendedores, vendedores de repuestos, accesorios y antigüedades, además de expositores que mostrarán objetos y trabajos relacionados con distintas épocas.

“Van a tener un sinnúmero de cosas para ver. La idea siempre fue poner en valor un auto, una antigüedad, un objeto y rescatar cosas de otra época”, explicó Kerbs.

Un homenaje a Malvinas con una réplica del Crucero General Belgrano

Entre las propuestas especiales de la 15ª edición se destaca un homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

El encuentro contará con la presencia de excombatientes y con una pieza que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la jornada: una réplica a escala del Crucero General Belgrano de ocho metros de largo.

La maqueta fue construida durante seis años y es funcional, ya que puede navegar en el agua. Según explicó Kerbs, se trata de una pieza única en el país que ya participó de diferentes eventos nacionales.

La organización prepara además un espacio específico dedicado a Malvinas, con material relacionado con la guerra y la posibilidad de que los visitantes puedan escuchar directamente los testimonios de los excombatientes.

“Va a ser muy educativo, más que nada para la juventud. Es muy lindo que ellos puedan compartir con la gente y contar lo que fue su experiencia”, señaló el organizador.

Una pasión que exige meses de trabajo

Llegar a una edición de estas características implica un trabajo que comienza varios meses antes del encuentro.

Kerbs contó que comenzó a trabajar en la edición 2026 en febrero y destacó que detrás de cada vehículo existe un esfuerzo importante por parte de sus propietarios.

“No son autos que se usan a diario. Se utilizan para eventos y quienes tienen este tipo de vehículos los cuidan y los valoran mucho”, explicó.

La restauración y conservación de estos automóviles también supone dificultades económicas y logísticas, especialmente porque muchas piezas originales dejaron de fabricarse y resultan difíciles de conseguir.

Por eso, una de las premisas del encuentro es brindar a los expositores un espacio donde sus vehículos sean valorados y cuidados.

Un evento que también mueve la economía de Crespo

El crecimiento del encuentro tiene además un impacto que excede a los aficionados de los autos.

La llegada de participantes de otras provincias y del exterior genera movimiento en hoteles, gastronomía, comercios y otros servicios locales. Muchos visitantes llegan incluso con anticipación y permanecen varios días en la ciudad.

Kerbs sostuvo que Crespo logró posicionarse como uno de los principales puntos de referencia de la región para este tipo de encuentros.

“Nos hemos convertido en el evento más importante de la provincia de autos antiguos y estamos entre los primeros cinco eventos más grandes de autos clásicos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos”, afirmó.

El organizador también destacó que la actividad forma parte actualmente del calendario nacional de encuentros de autos antiguos y clásicos, un reconocimiento que, según explicó, fue posible después de varios años de trabajo.

La entrada será gratuita

Uno de los aspectos que Kerbs considera centrales es que el encuentro mantiene el acceso libre y gratuito para el público.

En un contexto donde muchos eventos similares cobran entradas, la organización busca conservar esta característica como una manera de acercar la propuesta a toda la comunidad.

“Siempre rescato que es un evento gratuito. Se hace un esfuerzo enorme de parte mía y de mi familia para mantenerlo”, señaló.

La expectativa está puesta ahora en que el clima acompañe y permita disfrutar de un fin de semana que combinará autos históricos, antigüedades, música, cultura, turismo y memoria.

A quince años de aquella primera experiencia, el encuentro de Crespo parece haber encontrado una identidad propia: una celebración del patrimonio y de las historias que se esconden detrás de cada vehículo, pero también una propuesta que año tras año suma nuevos atractivos para toda la comunidad.