Nogoyá.– La Fiscalía de Nogoyá inició una investigación para esclarecer un millonario fraude informático perpetrado contra el Consorcio Caminero "La Esperanza", entidad dedicada al mantenimiento de los caminos rurales de la zona. La maniobra delictiva concluyó con la transferencia de 89.988.000 pesos desde las cuentas oficiales de la institución hacia la cuenta de un particular no identificado.

La denuncia fue radicada por Osvaldo Darío Cepeda, contador de la entidad desde hace 36 años, quien advirtió haber sido víctima de una suplantación de identidad. Según consta en la presentación, las solicitudes de dinero comenzaron el 21 de julio a través de WhatsApp, desde un perfil que replicaba la foto, el nombre y los modismos habituales del tesorero del consorcio, Hugo Schneider.

Dado que la dinámica administrativa contemplaba el envío de comprobantes y la posterior recepción de facturas respaldatorias, los primeros pedidos no generaron alarmas. Sin embargo, la insistencia de la contraparte y la falta de documentación contable comenzaron a despertar sospechas. Al revisar la aplicación, el contador advirtió además la desaparición del historial de chat que mantenía desde hacía años con el tesorero. Tomó contacto de inmediato con el presidente de la institución, Daniel Oertlin, y con el propio Schneider, quien confirmó no haber solicitado los giros ni entablado las comunicaciones en cuestión.

La causa avanza con la intervención de peritos informáticos, tras el secuestro y entrega voluntaria de los teléfonos celulares de las autoridades del consorcio. Los investigadores analizan las líneas telefónicas, la ubicación del tráfico de datos en las antenas de telefonía y el rastreo bancario de los fondos transferidos. Entre las hipótesis de trabajo se evalúa la posibilidad de un hackeo al dispositivo del tesorero o la filtración previa de información sensible que permitió a los delincuentes replicar el lenguaje y los procedimientos contables internos de la entidad. Schneider confirmó la rápida radicación de la denuncia policial y el aviso a la entidad bancaria, y manifestó la consternación de los integrantes del consorcio mientras aguardan los avances de la investigación judicial.