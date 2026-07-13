Con una amplia participación de emprendedores y una importante respuesta del público, Paraná vivió la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense, una iniciativa que reunió a más de 50 emprendimientos distribuidos en nueve espacios de la ciudad, con el objetivo de promover el diseño local, fortalecer la economía creativa y acercar a la comunidad el trabajo que realizan los productores y diseñadores entrerrianos.

La propuesta forma parte del programa Diseña Paraná, impulsado por la Municipalidad junto al Consejo Asesor de Marca Paraná, y busca consolidar una red de emprendedores que incorporan el diseño como valor agregado en sus productos.

Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron recorrer talleres, showrooms y espacios culturales donde se exhibieron creaciones vinculadas al diseño textil, cerámica, ilustración, objetos de decoración, tejidos, accesorios y artesanías, entre otras propuestas.

Un recorrido por el talento local

La coordinadora de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, destacó que el programa apunta a acompañar el crecimiento de los emprendedores mediante espacios de capacitación, comercialización y visibilización.

Explicó que la Ruta del Diseño permite abrir al público los lugares donde nacen las ideas y se desarrollan los procesos creativos, fortaleciendo el vínculo entre quienes producen y quienes consumen diseño local.

En la misma línea, la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, señaló que la iniciativa representa una oportunidad para que la comunidad conozca de cerca el trabajo de los diseñadores de la ciudad y descubra propuestas con identidad propia.

Un circuito con nueve estaciones

Para facilitar la participación, la Municipalidad dispuso un servicio gratuito de transporte que recorrió los distintos puntos del circuito, permitiendo que los visitantes pudieran conocer las nueve sedes donde se desarrolló la actividad.

En cada uno de esos espacios participaron emprendimientos dedicados al diseño de indumentaria, accesorios, cerámica, objetos de autor, decoración, ilustración, textiles y artesanías, conformando un recorrido que puso en valor el talento creativo local.

Una experiencia que sigue creciendo

Los propios emprendedores destacaron el impacto positivo de la propuesta.

Laura Zárate, integrante de la marca Malaza, valoró especialmente la posibilidad de compartir experiencias con otros diseñadores y generar nuevos vínculos de trabajo.

Por su parte, Georgina Zanaschi, de la marca Geozana, resaltó el acompañamiento del Estado municipal para fortalecer el sector y brindar espacios que permitan mostrar el trabajo de los emprendedores.

Con esta segunda edición, la Ruta del Diseño Paranaense continúa consolidándose como una política pública destinada a impulsar la economía creativa, promover el consumo de productos con identidad local y fortalecer una red de emprendedores que encuentra en el diseño una herramienta para agregar valor, innovar y generar nuevas oportunidades de desarrollo.