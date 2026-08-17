Nogoyá.– Con la participación de las delegaciones escolares del último año del nivel secundario, comenzó a desplegarse la programación de la Fiesta de la Juventud 2026. Para esta edición, los estudiantes competirán e interactuarán divididos en tres agrupaciones denominadas Grupo Amor, Grupo Amistad y Grupo Igualdad.

El lanzamiento oficial tuvo lugar el pasado domingo sobre el Paseo España, escenario donde se concretó la apertura formal con bailes, dinámicas recreativas y juegos abiertos a la comunidad. En ese marco, los jóvenes llevaron adelante una colecta solidaria de alimentos no perecederos, ropa, calzado y juguetes, elementos que serán destinados a diversas instituciones locales.

La agenda continuó el pasado miércoles en la Estación del Ferrocarril con la realización del panel conferencia. Durante la jornada, los representantes de cada agrupación defendieron ante el público y el jurado el nombre y el logotipo representativo de su sector. La nómina de exponentes estuvo integrada por Bautista Grosso Osman y Micaela Guía por el Grupo Amor; Constanza Maggio y Camila Taborda por el Grupo Igualdad; y Morena Cavagna junto a Lucas Correa por el Grupo Amistad. La evaluación de esta instancia estuvo a cargo de Julia Tognoli, Janet Crossa y Jorge Méndez.

Concursos y campeonatos

Las actividades, que continuaron anoche con el Concurso Fotográfico, continuarán el viernes 21 de agosto a las 20:00 con el Concurso de Teatro Joven en el Galpón del Ferrocarril, seguido por el Concurso de Murales programado para el sábado 22 a las 14:00 en un espacio a definir. El domingo 23 a las 16:00 se disputará el Campeonato de Xbox en el Centro Integrador Comunitario de calles Marconi y Federación, mientras que el domingo 30 a las 14:00 se llevará a cabo la Misión Nogoyá en distintos puntos de la planta urbana.

El cronograma del mes de septiembre se reanudará el jueves 4 a las 20:00 con una Jornada Ambiental en la Casa de la Cultura “Prof. Juan José Antonio Segura”, continuará el sábado 6 a las 20:00 con el Concurso de Canto en el Galpón del Ferrocarril y sumará la Jornada Deportiva el viernes 12 a partir de las 9:00 en el Polideportivo Municipal. El sábado 13 a las 10:00 tendrá lugar la Representación Histórica en diversos lugares céntricos.

La etapa definitoria de la festividad estudiantil se concentrará durante la tercera semana de septiembre. El viernes 19 se realizará a las 15:00 el Coloquio de Postulantes en el Museo de la Ciudad y, a partir de las 20:00, la Plaza Libertad albergará el Concurso de Baile junto a la presentación formal de los postulantes. Finalmente, el sábado 20 desde las 20:00 el mismo paseo público será escenario del Concurso de Batucadas, Batería y Disfraces, instancia en la que culminará el festejo con la Elección de la Representante de los Estudiantes.