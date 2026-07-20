La actividad es impulsada por la diputada provincial Silvina Deccó, junto a la organización Comunidad Activa, y se desarrollará desde las 19:30 en el Centro de Investigaciones de Diamante.

Durante los 90 minutos previstos para el encuentro se abordarán aspectos vinculados al desarrollo personal, la construcción de una identidad emprendedora y las estrategias de comunicación para mejorar el posicionamiento de los proyectos.

Dos expositoras y herramientas para potenciar los negocios

La jornada contará con la participación de Yanina Carballo, coach especializada en ventas y mentalidad, quien ofrecerá la masterclass "No es tu producto, es tu identidad", orientada a reflexionar sobre cómo la actitud, la confianza y la identidad personal pueden influir en los resultados comerciales.

También disertará la contadora pública y profesora universitaria de Marketing de la UADER, María José Grancelli, con la charla "Lo que tu marca comunica en redes sociales", en la que brindará herramientas para fortalecer la presencia digital y mejorar la comunicación de los emprendimientos.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca generar un espacio de capacitación e intercambio para quienes ya tienen un emprendimiento en marcha, así como para aquellas personas que están dando sus primeros pasos en el mundo de los negocios.

La participación es libre y gratuita, y los organizadores invitaron a emprendedores, instituciones y a la comunidad en general a sumarse y difundir la propuesta para ampliar su alcance.