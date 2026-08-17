La ciudad de Paraná suma una nueva propuesta durante el fin de semana largo. La Municipalidad desarrolla la tercera edición de la Feria del Libertador, un espacio que reúne a 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos y que funciona como complemento de la XIV Feria del Libro Paraná Lee.

La feria se desarrolla hasta este lunes, en el horario de 10 a 20, con el objetivo de generar un espacio de comercialización para productores locales y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa de paseo para vecinos y turistas que visitan la capital entrerriana.

Una feria que busca fortalecer las ventas locales

El subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, destacó que la iniciativa forma parte de una política municipal orientada a ampliar los espacios de comercialización para los emprendedores.

El funcionario señaló que la propuesta tiene un doble objetivo: generar oportunidades concretas de venta para quienes participan y ofrecer a los visitantes la posibilidad de conocer y comprar productos elaborados en la ciudad.

En ese sentido, invitó a quienes concurren a Paraná Lee a recorrer también la Feria del Libertador, aprovechando la cercanía entre ambas propuestas.

"Son 180 puestos de trabajo para emprendedores, artesanos y gastronómicos", explicó Bustamante, quien remarcó además la importancia de generar un vínculo directo entre productores y consumidores.

Más actividades durante el fin de semana largo

La agenda de propuestas comerciales y gastronómicas se extiende a distintos sectores de Paraná.

Entre las alternativas se encuentra el Paseo Matero, ubicado frente a la Plaza Petit Pisant, además de las actividades culturales y gastronómicas de Sabores de la Feria, que se desarrollan en el Mercado Sud y en la feria de Salta y Nogoyá.

También se mantiene la tradicional Feria Periurbana, que funciona los domingos en el Parque Botánico Leandro Alem, con productos provenientes de emprendimientos de la economía social y productores de la zona.

El antecedente de la Feria de Invierno

Desde el municipio destacaron que las ferias se convirtieron en una herramienta importante para impulsar las ventas de los emprendedores locales.

Como antecedente, Bustamante mencionó la Feria de Invierno, realizada durante las vacaciones de julio en la costanera paranaense. Según una medición de impacto económico citada por el funcionario, aquella propuesta generó $602 millones en ventas directas.

"Sabemos que estos espacios son muy demandados y buscados. Tienen mucho que ver con la dinámica del movimiento económico de la ciudad y con el crecimiento de nuestros emprendedores", sostuvo.

La Feria del Libertador se suma así a la agenda cultural, gastronómica y comercial del fin de semana largo en Paraná, aprovechando el movimiento generado por Paraná Lee para acercar a vecinos y visitantes la producción de emprendedores de la ciudad.