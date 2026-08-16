Un fin de semana con distintos procedimientos policiales se registró en Victoria, donde efectivos de la Jefatura Departamental intervinieron ante episodios de desorden en la vía pública y dos denuncias por presuntos hurtos en comercios.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, siete personas fueron trasladadas o aprehendidas en distintos puntos de la ciudad. En paralelo, la Policía inició investigaciones por la sustracción de dinero en una verdulería y en un supermercado.

Siete personas fueron trasladadas por disturbios

Uno de los primeros procedimientos ocurrió alrededor de las 00:30, cuando personal de la Sección 911 intervino en la esquina de San Miguel y Mitre. Allí fue aprehendido un hombre de 27 años, quien, según informó la Policía, se encontraba en estado de ebriedad y provocaba desorden en la vía pública.

Una hora más tarde, aproximadamente a las 01:45, los efectivos trasladaron a otro hombre, de 32 años, desde la intersección de Viamonte y Copello, también por un episodio de desorden.

La intervención policial continuó durante la madrugada. Cerca de las 06:30, cuatro hombres de 31, 39, 23 y 31 años fueron trasladados desde Rocamora y Matheu, donde se encontraban protagonizando disturbios y, de acuerdo con el parte oficial, en estado de ebriedad.

Todos registraron ingreso a la Jefatura Departamental Victoria por presuntas infracciones a los artículos 41 y 43 de la Ley Provincial Nº 3815 y sus modificatorias.

Detuvieron a un sospechoso por el robo de dinero en una verdulería

En otro procedimiento, la Policía logró localizar y aprehender a un hombre señalado como presunto autor de un hurto ocurrido en una verdulería ubicada en Camoirano y Matheu.

El hecho fue denunciado el sábado alrededor de las 22:30. Según pudo establecerse inicialmente, un hombre habría ingresado al comercio simulando ser cliente y, aprovechando un descuido, habría sustraído dinero en efectivo.

La propietaria advirtió la maniobra, pero el sospechoso logró escapar del lugar.

Tras recibir la denuncia, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizarlo en la intersección de 9 de Julio y Rondeau, donde fue aprehendido.

Posteriormente, fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Investigan otro hurto en un supermercado

La Policía también investiga la sustracción de dinero denunciada en el supermercado Muy Barato, ubicado en Bulevar Brown y Pringles.

De acuerdo con lo informado por un empleado, alrededor de las 16:30 del sábado, mientras el comercio se encontraba abierto al público, había dejado dinero en efectivo sobre el escritorio de una oficina ubicada en el interior del establecimiento.

La puerta de la oficina no se encontraba cerrada con llave y, aproximadamente a las 18:30, el trabajador constató que el dinero ya no estaba.

Según el informe policial, no se observaron daños ni signos de violencia en el lugar.

Ante la denuncia intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, mientras que efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevan adelante las tareas destinadas a establecer cómo ocurrió la sustracción e identificar al responsable.

Las actuaciones de ambos hechos quedaron bajo conocimiento de la Justicia, mientras continúa la investigación policial.