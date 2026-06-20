El Banco Nación anunció una nueva herramienta destinada a clientes que mantienen deudas dentro de la entidad y necesitan reorganizar sus compromisos financieros. Se trata de un préstamo personal para unificación de deudas que permitirá consolidar obligaciones en una única cuota mensual, con plazos de financiación de hasta 120 meses.

La propuesta forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la entidad para acompañar a los usuarios y evitar situaciones de mora, especialmente entre quienes presentan cuotas vencidas e impagas, pero conservan una situación crediticia considerada normal o con bajo nivel de riesgo.

Según se informó, el objetivo es brindar una alternativa que permita ordenar las finanzas familiares, preservar el historial crediticio y adecuar la carga mensual de los compromisos asumidos.

Hasta 10 años para cancelar deudas

Uno de los aspectos más destacados del programa es la posibilidad de extender los plazos de pago hasta diez años, lo que reduce significativamente el importe de las cuotas mensuales.

La línea funciona bajo la modalidad UVA, con la opción de incorporar una cobertura CER-CVS que limita el impacto de la actualización de las cuotas, permitiendo que los aumentos no superen la evolución de los salarios.

El financiamiento podrá cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de 100 millones de pesos. El dinero no se entrega al cliente, sino que se aplica directamente a cancelar las obligaciones existentes dentro del Banco Nación.

Menor cuota mensual

Desde la entidad señalaron que el esquema busca mejorar la capacidad de pago de los clientes. Como ejemplo, una deuda de un millón de pesos que actualmente representa una cuota aproximada de 67.670 pesos en un plazo de 36 meses podría transformarse en una cuota inicial cercana a los 15.279 pesos con financiación a 120 meses bajo la modalidad UVA. En caso de optar por la cobertura CER-CVS, la cuota inicial ascendería a 16.030 pesos.

La tasa prevista es de 10% anual más actualización UVA. Quienes elijan la cobertura adicional deberán afrontar un punto porcentual extra.

Quiénes pueden acceder

La operatoria estará disponible desde el 25 de junio en todas las sucursales del Banco Nación.

El beneficio está destinado a clientes que perciben sus haberes a través de la entidad. Aquellos usuarios que no tengan acreditado su sueldo en el banco deberán gestionar el traspaso de su cuenta sueldo para acceder al programa.

Desde el Banco Nación destacaron que la iniciativa busca ofrecer herramientas financieras responsables para acompañar a las familias en el ordenamiento de sus obligaciones, fortaleciendo su capacidad de pago y reduciendo el riesgo de incumplimiento en un contexto económico que continúa exigiendo una administración cuidadosa de los ingresos.