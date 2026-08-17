La ciudad de Larroque sumó este domingo 16 de agosto un nuevo espacio destinado a preservar y poner en valor la memoria de tres figuras vinculadas con la cultura entrerriana y argentina. Se trata de la Plazoleta de los Escritores, inaugurada en homenaje a Alberto Paoli Lovera, María Esther de Miguel y Roberto Romani.

El acto se realizó en la intersección de las calles María Esther de Miguel, Aconcagua y Prócoro Crespo, con la presencia del intendente Francisco Benedetti, la viceintendenta Estela Petelín, concejales, integrantes del gabinete municipal, familiares y representantes de instituciones culturales y educativas.

La iniciativa busca mantener vigente el legado de tres personalidades que, desde distintos ámbitos, realizaron aportes a la cultura, la literatura, la educación y la construcción de la identidad de Larroque.

Un homenaje a la cultura local

La ceremonia fue conducida por la profesora Daniela Churruarín, quien repasó parte de la trayectoria de los homenajeados.

Durante el acto, Estela Petelín dio lectura a la Ordenanza Nº 8/2025, instrumento mediante el cual se estableció la creación del espacio.

El intendente Francisco Benedetti manifestó su satisfacción por la concreción de la obra y destacó la importancia de preservar la memoria de quienes contribuyeron al desarrollo cultural de la localidad.

La Plazoleta de los Escritores fue concebida como un espacio para mantener presente la producción y el legado de escritores y referentes larroquenses que dejaron una huella en la historia y la identidad de la comunidad.

Roberto Romani recordó a sus compañeros de camino

Uno de los momentos centrales de la ceremonia estuvo protagonizado por Roberto Romani, ciudadano ilustre de Larroque y uno de los homenajeados.

A pesar de que la lluvia comenzaba a hacerse presente durante el acto, Romani tomó la palabra para agradecer la distinción y reivindicar la importancia de preservar la memoria cultural de la localidad.

En su discurso recordó especialmente la figura del padre Alberto Paoli Lovera y de la escritora María Esther de Miguel, a quienes definió como protagonistas fundamentales de la cultura y la literatura argentina.

Romani también evocó la creación de la Escuela Parroquial de Arte Escénico, proyecto iniciado en 1974, y recordó su participación junto al sacerdote Paoli Lovera y Teresa Luque de Benedetti.

En ese sentido, destacó la presencia durante la inauguración de docentes y alumnos de la actual Escuela Municipal de Arte Escénico, a quienes felicitó por dar continuidad a aquella iniciativa.

El legado de María Esther de Miguel

Romani dedicó también parte de sus palabras a recordar a María Esther de Miguel, una de las escritoras entrerrianas de mayor reconocimiento.

La definió como una mujer "extraordinaria" que, a través de sus libros y conferencias, difundió la identidad cultural de Entre Ríos y llevó su producción intelectual a distintos lugares del país y del mundo.

Su obra literaria, vinculada especialmente con la narrativa histórica y la identidad regional, constituye parte del patrimonio cultural que Larroque busca mantener vigente a través de este nuevo espacio público.

Un espacio para mantener viva la memoria

Como cierre del acto se realizó el tradicional corte de cintas, del que participaron las autoridades municipales, el titular del Área de Cultura, Lauro Cichero, Roberto Romani, familiares de María Esther de Miguel y representantes de la Escuela Municipal de Arte Escénico.

La inauguración de la Plazoleta de los Escritores suma así un nuevo lugar de referencia para la cultura de Larroque y busca que las nuevas generaciones conozcan la trayectoria de quienes contribuyeron a construir la identidad cultural de la ciudad.

La propuesta representa, además, un reconocimiento público a tres figuras que trascendieron las fronteras de la localidad y dejaron su aporte en la literatura, el arte, la educación y la cultura de Entre Ríos.