Con más de 200 personas inscriptas en su primera jornada, comenzó el ciclo de microseminarios de lectura crítica “Literaturas Escritas en Entre Ríos”, una propuesta impulsada por la Biblioteca Provincial y la Editorial de Entre Ríos, organismos dependientes de la Secretaría de Cultura de la provincia.

El ciclo propone una mirada crítica sobre la literatura producida en Entre Ríos y sus diferentes formas de construcción, interpretación y circulación. Los encuentros son libres y gratuitos, con modalidad presencial y virtual, y requieren inscripción previa.

La convocatoria permanece abierta tanto para quienes quieran incorporarse a las próximas instancias como para quienes prefieran realizar un recorrido asincrónico a partir de los contenidos grabados.

Una propuesta para revisar la literatura entrerriana

El primer encuentro se realizó el sábado 8 de agosto bajo el título “Leer la provincia: archivo, gestos y silencios”.

El módulo estuvo a cargo de los profesores Matías Armándola e Ivana Poletti, quienes propusieron revisar algunos de los supuestos que históricamente orientaron las interpretaciones sobre la literatura producida en la provincia.

Para ello se trabajó con materiales del archivo de la Biblioteca Provincial, la antología “Entre Ríos Cantada” (1955) y ensayos de Luis Alberto Ruiz.

El análisis permitió debatir sobre los criterios utilizados para construir una tradición literaria y, al mismo tiempo, sobre las diferentes ideas que fueron configurando aquello que se entiende como “literatura entrerriana”.

El ciclo continuará hasta noviembre

La propuesta forma parte del Proyecto Institucional Bianual de la Biblioteca Provincial, desarrollado en articulación con la Editorial de Entre Ríos.

Los organizadores plantean una serie de encuentros que continuarán hasta noviembre, con diferentes autores, obras y perspectivas para abordar la producción literaria de la provincia.

Además, la iniciativa cuenta con la Declaración de Interés Educativo del Consejo General de Educación (CGE), con certificación de puntaje docente, y con la Declaración de Interés Institucional de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

El próximo encuentro será sobre narrativa nativista

El segundo módulo se realizará el sábado 29 de agosto, a las 10, en la sede de la Biblioteca Provincial.

La jornada estará dedicada a la narrativa nativista y tendrá como eje el análisis de obras de Martiniano Leguizamón, Jorge G. Borges y Carmen Segovia García.

La propuesta permitirá continuar profundizando sobre las formas en que la literatura construyó representaciones del territorio, la identidad y la cultura entrerriana.