La XIV Feria del Libro Paraná Lee sumó el sábado 15 de agosto una propuesta dedicada a la literatura entrerriana. La Mesa de Autores Entrerrianos reunió en Sala Mayo a escritores de distintas localidades de la provincia, quienes compartieron sus experiencias, obras y miradas sobre el presente de la literatura.

El encuentro estuvo protagonizado por Mariana Bolzán, de Paraná; Paula Galansky, de Concordia; y Matías Aldaz, escritor oriundo de Federación y radicado en Buenos Aires. La mesa fue moderada por Washington Atencio.

La actividad permitió acercar a los autores con el público y generar un espacio de intercambio sobre la escritura, la lectura y los desafíos que atraviesa actualmente el sector editorial.

El desafío de sostener los libros y la escritura

Mariana Bolzán destacó la importancia de que las ferias generen espacios para los escritores, especialmente en un contexto que consideró complejo para el sector.

"Un movimiento así para una feria es fundamental. Es un contexto muy adverso para los libros en general y para quienes escribimos también", sostuvo la autora paranaense.

Bolzán remarcó que el valor de una feria excede la posibilidad de comprar un ejemplar. Según explicó, estos encuentros permiten generar vínculos entre lectores, escritores y otros actores del ámbito cultural.

"Siempre las ferias traccionan hacia otras cosas. Viniste a buscar un libro o viniste a encontrarte con un escritor o a conversar con otra persona. Siempre es virtuosa la feria", afirmó.

Una oportunidad para conectar a escritores de toda la provincia

Desde Concordia, Paula Galansky valoró especialmente la posibilidad de compartir una mesa con autores de distintas localidades entrerrianas.

"Siempre es algo que se celebra: poder juntarnos y conversar, ver en qué andamos, qué estamos pensando y qué estamos leyendo", señaló.

La escritora también destacó la importancia de que estos espacios permitan ampliar las redes entre quienes trabajan en el ámbito literario y generar nuevos proyectos.

"Me parece que el encuentro, sea entre escritores o no, siempre está bueno. Intentar que se achiquen las redes, que salgan nuevas oportunidades para seguir encontrándonos y pensando cosas a futuro", expresó.

La primera experiencia de Matías Aldaz en Paraná Lee

Para Matías Aldaz, participar de Paraná Lee significó además conocer por primera vez una feria que calificó como especialmente convocante.

"Estoy muy contento y sorprendido de la cantidad de gente", manifestó el escritor de Federación, quien actualmente reside en Buenos Aires.

Aldaz valoró el intercambio generado durante la mesa y la posibilidad de mantener una conversación presencial sobre literatura, alejándose de la dinámica de las redes sociales.

"Juntarse, hablar, correrse un poco de las redes, porque ahí hay una conversación casi bilateral, y acá es intercambiar ideas, y más sobre la escritura. Fue muy linda la charla y muy linda la feria", expresó.

El autor también destacó la dimensión de Paraná Lee en comparación con otras ferias en las que participó.

"Fui a varias ferias, pero esta es más grande, más imponente. Venir acá a charlar con ellas fue muy lindo, fue una invitación muy linda y salió lindo también", sostuvo.

La literatura entrerriana tuvo su espacio

La Mesa de Autores Entrerrianos formó parte de la programación de la XIV Feria del Libro Paraná Lee, que durante cuatro jornadas convirtió a Sala Mayo en un punto de encuentro para escritores, editoriales, librerías, lectores, estudiantes y familias.

La propuesta permitió poner en primer plano la producción literaria de Entre Ríos y mostrar la diversidad de voces que surgen desde distintas ciudades de la provincia.

En un escenario marcado por las dificultades que atraviesa el sector editorial, el encuentro funcionó también como una oportunidad para fortalecer vínculos, compartir experiencias y reivindicar el valor de la literatura como espacio de diálogo y construcción cultural.