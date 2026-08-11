El vocalista de Despiértame, Maximiliano Aguirre, pasó por los estudios de Tanto de Todo durante la visita de la banda a Crespo y habló sobre el presente del grupo, sus primeros pasos, la combinación de géneros y los proyectos que se vienen.

Despiértame es una banda oriunda de Buenos Aires que lleva aproximadamente un año y medio de recorrido y que, según explicó Aguirre, busca partir del rock pero mantener una propuesta abierta a diferentes estilos.

“Somos una banda de rock que trata de mantener el estilo, pero también se habla de distintos géneros”, explicó el cantante, quien además contó que su vínculo con la música comenzó desde otro lugar: el folklore y la cumbia.

Para Aguirre, formar parte de Despiértame significó también asumir un desafío personal. “Vengo de un palo de folklore, en mi nicho hacía cumbia, eventos, cumpleaños y todo eso. Cuando me llega la propuesta me dicen rock y era un género que quizás no tenía mucho, pero dije sí, vamos a darle para adelante”, relató.

Una banda que cruza géneros

Uno de los aspectos que atraviesa el presente de Despiértame es la búsqueda de cruces musicales. En ese camino surgió una colaboración con Raly Barrionuevo, a partir de una canción propia de la banda que terminó tomando la forma de una chacarera doble.

Según contó Aguirre, la canción nació a partir de dos estrofas que llevó Sebastián Prote, guitarrista de la banda. La propuesta llegó hasta Barrionuevo, quien se mostró interesado en participar y aportó voces, bombos y elementos musicales para definir el formato definitivo.

“Fue todo muy rápido. Cuando confirma que se iba a dar, enseguida pusimos en marcha. La terminamos en una semana”, contó el vocalista.

La experiencia tuvo además un significado especial para Aguirre por su propia historia musical. “Para mí, que vengo de la raíz folclórica, que Raly te diga para hacer una colaboración era... hay que darle para adelante enseguida”, sostuvo.

La banda también tiene prevista una colaboración con Walter Meza, de Horcas, y Aguirre adelantó que habrá más cruces con artistas de diferentes géneros.

“La variedad de estilos te va a sorprender porque seguramente haya colaboraciones con gente de otro género también”, anticipó.

El valor de las colaboraciones

Durante la entrevista también hubo tiempo para hablar sobre una escena musical en la que los límites entre géneros parecen ser cada vez más difusos.

Aguirre destacó que actualmente existe una mayor apertura y que artistas provenientes del rock, el folklore, el trap o el rap pueden compartir proyectos.

“Hay un mestizaje muy lindo que surge de esas colaboraciones”, señaló.

En ese sentido, también mencionó algunos nombres con los que le gustaría compartir una canción o escenario en el futuro, entre ellos La Renga y Airbag.

“Soñar no cuesta nada”, dijo entre risas al hablar de los posibles proyectos que imagina para Despiértame.

Nuevas canciones y lo que viene

La banda continúa trabajando en nuevas composiciones y tiene previsto el lanzamiento de material en las próximas semanas. Aguirre adelantó que “Que Sin Tú” será una de las próximas canciones en llegar a las plataformas, junto con otros temas como “Noches Infinitas” y “Tu Peor Mejor Amigo”.

“Seguimos componiendo, que en realidad el viaje este era también como para darle un poco esa energía a querer componer más y ver para dónde vamos a ir”, explicó.

Despiértame se encuentra además en plena agenda de presentaciones y actividades de prensa, con próximas fechas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El paso por Crespo formó parte de esa recorrida y permitió conocer de cerca a una banda que, pese a su corto recorrido, ya apuesta por ampliar sus horizontes musicales y cruzar el rock con otras expresiones de la música argentina.

La entrevista completa con Maximiliano Aguirre se realizó en Tanto de Todo, donde además interpretó en vivo canciones de Despiértame y compartió detalles del presente y futuro del proyecto.