El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) puso en marcha una estrategia de planificación para afrontar el posible impacto del fenómeno climático El Niño durante la próxima temporada turística. La primera reunión de la Mesa de Seguimiento y Adaptación Turística a la Contingencia Climática de la Costa del Río Uruguay se realizó en la ciudad de Colón, con la participación de municipios, organismos técnicos y representantes del sector.

El objetivo es anticipar escenarios, coordinar respuestas y garantizar información oficial para sostener la actividad turística durante la primavera y el verano, aun cuando las condiciones hidrológicas puedan afectar algunos destinos ribereños.

Un trabajo conjunto para anticipar escenarios

El encuentro tuvo lugar en la Casa del Bicentenario de Colón y fue encabezado por el presidente del EMTURER, Jorge Satto, junto al intendente José Luis Walser y el secretario de Turismo y Cultura local, Federico Escher.

También participaron representantes de las microrregiones Tierra de Palmares, Salto Grande, Caminos del Palacio y Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, además de funcionarios de municipios como Colón, San José, Liebig, Santa Ana, Villa del Rosario, Chajarí, Federación, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.

Qué se espera del fenómeno El Niño

Durante la jornada, el director de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Guillermo Collazos, presentó un informe técnico sobre las proyecciones climáticas para los próximos meses.

Según explicó, los modelos internacionales indican que El Niño comenzaría a manifestarse desde septiembre y podría extenderse entre seis y ocho meses, generando precipitaciones superiores a los valores normales y eventuales crecidas del río Uruguay, lo que requerirá un monitoreo permanente de la situación.

"Entre Ríos va a tener temporada"

Pese al escenario previsto, desde el Gobierno provincial buscaron llevar tranquilidad al sector turístico.

El presidente del EMTURER, Jorge Satto, aseguró que la provincia trabaja con anticipación para minimizar el impacto del fenómeno y garantizar el desarrollo de la temporada estival.

"Entre Ríos va a tener temporada de verano. Más allá de la incidencia que pueda tener El Niño sobre algunas playas, contamos con una oferta turística amplia y diversa", afirmó.

En ese sentido, explicó que se potenciarán propuestas vinculadas a las termas, el patrimonio histórico y cultural, los parques nacionales y provinciales, el enoturismo, la gastronomía, los carnavales y otras experiencias distribuidas en todo el territorio entrerriano. Además, señaló que algunos eventos podrán ser reubicados si las condiciones lo requieren.

Información unificada para turistas y prestadores

Uno de los principales objetivos de la mesa será centralizar la información oficial y unificar los criterios de comunicación entre los distintos destinos turísticos.

Para ello se realizará un seguimiento permanente del estado de la infraestructura, los servicios, los principales atractivos y la agenda de eventos, con el propósito de ofrecer información confiable a turistas, operadores y prestadores, evitando mensajes contradictorios.

Desde el EMTURER adelantaron que esta metodología de trabajo será replicada en las restantes microrregiones de la provincia, con la intención de llegar al inicio de la primavera y del verano con una planificación integrada que permita sostener el movimiento turístico, independientemente de la evolución del fenómeno climático.