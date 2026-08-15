Miles de personas participaron de la primera jornada de la XIV Feria del Libro Paraná Lee 2026, que comenzó este viernes en Sala Mayo con una importante presencia de estudiantes de escuelas de la ciudad y público general.

La propuesta reúne durante cuatro jornadas a más de 80 editoriales y librerías de Paraná, Entre Ríos y distintos puntos del país, junto con escritores, lectores y representantes del sector editorial.

Además del recorrido por los stands, la jornada inaugural contó con una extensa agenda de presentaciones de libros, conversatorios, talleres y propuestas culturales.

La feria continuará este sábado con su inauguración oficial y nuevas actividades.

El fútbol y la literatura, en diálogo

Uno de los encuentros de la primera jornada tuvo como protagonista a Luciano Wernicke, quien presentó El idioma del fútbol, en un conversatorio dedicado a la relación entre la literatura y la pasión futbolera.

"El fútbol es el único fenómeno que ha logrado que todos los argentinos estemos del mismo lado", sostuvo el escritor durante la presentación.

Wernicke también destacó el vínculo entre la feria y las nuevas generaciones de lectores. "La Feria del Libro es invertir en los pibes. Está bueno que lean un rato y conectarse con uno mismo", señaló.

La actividad fue una de las propuestas especialmente destinadas a estudiantes que participaron de la jornada.

Luciano Lamberti y Sergio Aguirre: historias para construir imaginarios

Otro de los encuentros destacados fue el conversatorio “Del otro lado del umbral”, protagonizado por Luciano Lamberti y Sergio Aguirre.

Los escritores compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre el valor de la literatura y su capacidad para generar nuevos mundos.

"Es una necesidad de uno como autor, con eso me siento útil inventando una historia y que al otro le guste y le ayude a formar o construir imaginarios, para construir pensamientos", expresó Aguirre.

Lamberti, en tanto, resaltó la importancia de acercar la literatura a niños y adolescentes: "Siempre que podamos dejar una mínima semilla está bueno. La mejor edad para llegar a los lectores es en la etapa escolar porque son historias que nunca se olvidan".

Durante el encuentro ambos presentaron “Una casa para recordar”.

Paula Galansky presentó El salto del agua

La escritora entrerriana Paula Galansky también formó parte de la programación de la primera jornada.

La autora presentó El salto del agua en una charla junto a Mara Rodríguez, encuentro que definió como una experiencia especialmente significativa por tratarse de su primera participación en Paraná Lee.

"Contenta por la presentación, es mi primera Paraná Lee. Me llevo una charla muy linda con Mara Rodríguez sobre El salto del agua. Contenta con la recepción de lectores y lectoras", expresó Galansky.

La República de la Vereda, memoria del carnaval paranaense

Otro de los momentos destacados fue la presentación de “La República de la Vereda”, una publicación dedicada a recuperar la historia del carnaval paranaense.

La actividad reunió a distintos hacedores culturales de la ciudad: Nora Aracil, Luis Santana, Esteban Amatti, Aldana Del Mestre, Patricia Cabrera, Iara Quiroga, Carla Bataglia y José Iparraguirre.

Aracil destacó el aporte del FEICAC y la Editorial Municipal de Paraná para concretar el proyecto.

"Es una herramienta para que a futuro, quienes transiten nuestra cultura y nuestro carnaval, puedan tener un lugar donde encontrar memoria y comunidad", señaló.

También hubo espacio para la producción editorial entrerriana

La jornada incluyó además la presentación de “Patio Solariego”, de Ana María Garasino.

Matías Armándola, responsable de la compilación y de la Editorial de Entre Ríos, destacó la continuidad de las políticas públicas destinadas a promover la circulación de libros y autores.

"Es algo abierto a la comunidad y permite la circulación del libro", sostuvo.

Editores y libreros destacaron la convocatoria

La primera jornada también dejó buenas impresiones entre quienes participan de la feria con sus sellos editoriales y librerías.

Mauricio Micheloud, de Casa Imaginada, una cooperativa cultural de Córdoba que cuenta con librería y editorial propia, destacó que es el segundo año consecutivo que participan.

"Nos gustó estar por eso volvimos y sentimos el acompañamiento de la gente", contó.

Desde Paraná, Carina Mattio, de Editorial Didasko, también valoró la convocatoria: "Desde hace varios años que formamos parte de la Feria del Libro y está muy bueno. Agradecemos a la Municipalidad por acompañar a las editoriales y a la gente por visitarnos".

Entre los visitantes, Patricia, una lectora que recorrió los stands, resumió su experiencia: "Vengo a la Feria porque amo la literatura. Es todo de gran nivel y con una gran calidez de su gente".

Paraná Lee continúa este sábado

La primera jornada culminó con una propuesta que combinó música electrónica, poesía e imágenes, a cargo de los DJs Fabi Quírico y Ad-Vic, junto con imágenes de Luana Carrere y poesías grabadas por ganadores del certamen Entre Orillas 2025.

Este sábado la Feria del Libro Paraná Lee 2026 tendrá su acto de inauguración oficial y continuará con una amplia agenda de presentaciones, talleres, recorridos literarios, encuentros con autores y actividades para las infancias.

La programación se extenderá durante todo el fin de semana en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.