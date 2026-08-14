¿Qué significa cuidar a los demás? ¿Cómo construimos comunidades más solidarias? ¿Qué lugar ocupa la empatía en una sociedad cada vez más atravesada por el individualismo?

Esas fueron algunas de las preguntas que dieron origen a la charla-taller “¿Cómo cuidar en comunidad?”, una propuesta impulsada por Milagros Bernat y Jorgelina Torres que se desarrolló el jueves 30 de julio en el Auditorio Municipal “Eva Perón”.

La actividad, de carácter gratuito, buscó generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el cuidado como una práctica colectiva, entendida no solamente como la atención ante una enfermedad o una situación de vulnerabilidad, sino como una manera de relacionarse con los demás y de construir convivencia.

La iniciativa propone ampliar la mirada sobre el concepto de cuidado: acompañar a quien atraviesa una dificultad, compartir tareas, sostener vínculos, proteger los espacios públicos y comunitarios, prestar atención a las necesidades de otros y también aprender a aceptar la ayuda.

Pensar el cuidado más allá de los lugares tradicionales

La propuesta surgió a partir de un trabajo que ambas vienen desarrollando en el ámbito de la comunicación y la inclusión.

“Esta iniciativa nació del servicio de comunicación Ideas Culturales, a cargo justamente de Jorgelina Torres. Trabajamos juntas en un miniprograma que se denomina ‘Qué sabemos sobre la inclusión’ y, a partir de una reflexión que hicimos sobre el contexto que vivimos y una demanda de oyentes para pensar formas de superar el egoísmo y la individualidad, se nos ocurrió esta propuesta”, explicó Bernat a Paralelo 32.

La intención fue abordar el cuidado desde una perspectiva amplia y comunitaria.

“Pensamos la propuesta para toda la comunidad, porque no es privativo. Es hablar del cuidado de forma integral. Por eso invitamos a organizaciones que cumplen funciones sociales para sumarse también”, explicó Torres.

Para las organizadoras, el desafío consiste en dejar de asociar el cuidado exclusivamente con determinados ámbitos, como el hospital, la familia o las instituciones de asistencia.

“Queremos ir sumando propuestas, generando herramientas. La idea es volver a pensar en el cuidado, porque cuando pensás en eso pensás en el hospital, la casa, lugares específicos, y el cuidado debe estar en todas partes y todos los espacios”, señalaron.

Cuidar como una forma de relacionarnos

Uno de los ejes planteados durante el encuentro fue la necesidad de recuperar la sensibilidad frente a las situaciones que atraviesan otras personas.

Para Bernat y Torres, las dificultades económicas, sociales o familiares muchas veces son observadas como problemas individuales, cuando en realidad pueden expresar situaciones que atraviesan a toda una comunidad.

“Es una inquietud de estos tiempos. Vivimos en una sociedad cada vez más descuidada, preocupada por sus propios problemas y dejando de reconocer las vulnerabilidades de los demás”, señalaron.

En ese contexto, consideraron necesario recuperar la capacidad de empatizar y reaccionar frente al dolor o las necesidades del otro.

“El cuidado fortalece el lazo social, que está totalmente deshilachado, porque perdimos la capacidad de asombrarnos frente a la vulnerabilidad del otro”, plantearon.

Y agregaron: “No debemos perder esa sensibilidad. Queremos que la pobreza y el dolor del otro nos asombre y nos lleve a obrar en consecuencia, aunque sea con cosas pequeñas”.

Pequeños gestos que también construyen comunidad

El concepto de cuidado propuesto durante la charla no requiere necesariamente grandes acciones.

Puede comenzar con gestos cotidianos: ayudar a alguien que carga bolsas, acompañar a una persona mayor, prestar atención a quien está atravesando un momento difícil, compartir una tarea o simplemente detenerse a escuchar.

“Lo pensamos desde este punto: cuando vemos a alguien cargado de cosas, pensamos si abrir o no la puerta, cuando antes era inmediato. Refleja cómo vivimos, preocupados por nuestros propios problemas”, reflexionaron.

Desde esta mirada, cuidar implica reconocer que las personas necesitan de otras personas y que ninguna comunidad puede sostenerse únicamente desde respuestas individuales.

“Todos estamos atravesados por injusticias y lo ideal es empezar a preocuparnos porque es la única forma de salvarnos o sobrevivir: en comunidad”, sostuvieron.

Una propuesta vinculada con la inclusión

La charla también se relacionó directamente con el trabajo que Bernat y Torres vienen desarrollando alrededor de la inclusión y la participación comunitaria.

La intención es generar nuevas instancias que permitan aportar herramientas para pensar los vínculos sociales y promover una mirada más amplia sobre las necesidades de las personas.

En este sentido, la propuesta plantea que la inclusión no se limita a garantizar espacios o derechos, sino que también supone construir comunidades capaces de reconocer al otro, acompañarlo y generar redes de apoyo.