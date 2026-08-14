El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliado en la que realizó un balance de las principales transformaciones impulsadas durante su gestión y fijó prioridades para la próxima etapa.

Durante el encuentro, el mandatario pidió a los integrantes de su equipo no naturalizar los avances alcanzados y asumir un rol más activo en la defensa y comunicación de las políticas implementadas.

“No podemos acostumbrarnos a los logros, porque si nos acostumbramos, de alguna manera no los estamos poniendo en valor frente a la sociedad”, sostuvo Frigerio.

Entre los resultados que destacó mencionó el pago en término de salarios y jubilaciones, aun en un escenario de reducción de los ingresos públicos, y las reformas encaradas en distintas áreas del Estado.

Caja de Jubilaciones, OSER y comedores escolares

Frigerio puso el foco en algunas de las transformaciones consideradas estratégicas por su administración.

Entre ellas mencionó el ordenamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), la reforma del sistema previsional para avanzar hacia la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, la centralización de la compra de medicamentos y los cambios implementados en el sistema de comedores escolares.

También destacó los resultados obtenidos por Entre Ríos en las evaluaciones educativas Aprender y la incorporación de la provincia a la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El gobernador reconoció que varias de estas medidas generaron cuestionamientos y resistencia de sectores políticos y corporativos.

“Siempre que queremos implementar una reforma hay una reacción natural en contra”, afirmó, y sostuvo que algunas de las medidas implican “poner luz donde había oscuridad”.

En ese sentido, anticipó que las críticas continuarán, especialmente de quienes, según su interpretación, se beneficiaban del funcionamiento anterior del Estado.

El vínculo con el Gobierno nacional

Otro de los ejes abordados durante la reunión fue la relación entre Entre Ríos y el Gobierno nacional.

Frigerio ratificó su postura de mantener una relación de cooperación institucional, independientemente de las diferencias políticas, con el objetivo de defender los intereses de la provincia.

“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, independientemente de los gustos, porque de esa manera les va a ir mejor a todos los entrerrianos”, expresó.

Como ejemplos de los resultados de esa relación mencionó el acuerdo por $120.000 millones para financiar la Caja de Jubilaciones y los avances vinculados con las primeras concesiones de rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.

Preparan a Entre Ríos ante el posible impacto de El Niño

La situación climática también ocupó un lugar central en la reunión de gabinete.

Frigerio explicó que la provincia trabaja en un esquema de prevención ante el posible impacto del fenómeno de El Niño, con una estrategia articulada en tres áreas: salud pública, infraestructura y protección de la población.

Para esa tarea se prevé la participación coordinada de las Fuerzas Armadas, la Policía de Entre Ríos, municipios y comunas.

“No para ganarle al fenómeno climático, porque no le vamos a ganar, sino para que cuando llegue con toda su fuerza sepamos y estemos tranquilos de que hicimos todo lo humanamente posible para amortiguar ese impacto en la sociedad”, señaló.

Salud, educación y rutas: las prioridades para la próxima etapa

De cara a la continuidad de la gestión, el gobernador planteó como objetivos principales mejorar la calidad de la salud y la educación y avanzar en infraestructura para fortalecer la competitividad de Entre Ríos.

En materia vial, uno de los objetivos anunciados es intervenir el 100% de las rutas provinciales y avanzar en la renovación del equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad.

La infraestructura fue presentada como una herramienta clave para mejorar las condiciones de producción, circulación e inversión en el territorio entrerriano.

Frigerio pidió a sus funcionarios salir a defender la gestión

Uno de los momentos centrales de la reunión estuvo vinculado con la comunicación de las políticas de gobierno.

Frigerio pidió que la defensa de las medidas implementadas no quede limitada a algunos funcionarios y reclamó una participación activa de todo el equipo en medios de comunicación y redes sociales.

“La defensa de los logros no es patrimonio de algunos funcionarios. Tiene que haber 400 funcionarios en las redes, en los medios, en las radios de los pueblos, defendiendo la gestión, el rumbo y el norte”, afirmó.

Con una expresión vinculada al lenguaje deportivo, el gobernador cerró su planteo convocando a los integrantes de su gabinete a “ponerse la camiseta y salir a la cancha”.

Aluani: “Cuando uno quiere hacer algo nuevo, siempre hay una resistencia”

La vicegobernadora Alicia Aluani coincidió con el planteo de Frigerio y destacó las dificultades que implica modificar estructuras y prácticas instaladas.

“Cuando uno quiere hacer algo nuevo, siempre hay una resistencia”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que los funcionarios deben salir de la zona de confort y asumir el desafío de mejorar el funcionamiento del Estado y acompañar las transformaciones impulsadas por la gestión provincial.