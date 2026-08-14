Una familia tipo necesitó $1.564.716 durante julio para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y superar la línea de pobreza, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El monto corresponde a un hogar compuesto por dos adultos y dos menores y representa un incremento del 2,2% respecto de junio. En la comparación interanual, la Canasta Básica Total acumuló una suba del 36,1%.

El dato refleja cuánto dinero necesita mensualmente un hogar para cubrir no solo sus necesidades alimentarias, sino también un conjunto de bienes y servicios considerados indispensables.

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La Canasta Básica Alimentaria aumentó 2,6%

Durante julio también se incrementó el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral utilizado para determinar la línea de indigencia.

La CBA registró una suba mensual del 2,6%, acumuló un aumento del 20,1% en lo que va de 2026 y alcanzó una variación interanual del 37,4%.

Para un adulto equivalente, el valor de la CBA se ubicó en $229.131.

En términos concretos, una familia que no logra reunir los ingresos suficientes para cubrir esta canasta no alcanza a satisfacer los requerimientos alimentarios mínimos establecidos por el INDEC.

¿Cuánto necesitó cada tipo de familia en julio?

El monto necesario varía de acuerdo con la cantidad y composición del hogar.

Una familia de tres integrantes

Para un hogar integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, el costo mensual fue de:

Canasta Básica Alimentaria: $563.663

$563.663 Canasta Básica Total: $1.245.696

Una familia tipo de cuatro integrantes

Para un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, los valores fueron:

Canasta Básica Alimentaria: $708.016

$708.016 Canasta Básica Total: $1.564.716

Este es el modelo de familia tipo utilizado habitualmente para analizar la evolución de las líneas de pobreza e indigencia.

Una familia de cinco integrantes

En un hogar formado por dos adultos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, se necesitaron:

Canasta Básica Alimentaria: $744.677

$744.677 Canasta Básica Total: $1.645.737

La línea de pobreza llegó a $506.381 por adulto

El INDEC también estableció el valor de las canastas para un adulto equivalente, una unidad utilizada para comparar las necesidades de hogares de diferentes tamaños y composiciones.

En julio:

CBA por adulto equivalente: $229.131

$229.131 CBT por adulto equivalente: $506.381

De esta manera, el valor de $506.381 representa la línea de pobreza mensual para un adulto equivalente, mientras que los $229.131 marcan la línea de indigencia.

¿Qué incluye la Canasta Básica Total?

La diferencia entre ambas canastas es central para comprender cómo se determina la pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria contempla los alimentos y cantidades necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos establecidos para un adulto equivalente. Para determinar su composición, el INDEC utiliza información sobre los hábitos de consumo de la población obtenida a través de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora además otros bienes y servicios no alimentarios.

Para calcularla, el INDEC utiliza el denominado coeficiente de Engel, que relaciona el gasto destinado a alimentos con el gasto total de los hogares de referencia.

Por eso, el valor de la CBT constituye el parámetro utilizado para establecer la línea de pobreza, mientras que la CBA determina la línea de indigencia.

Los principales números de julio

Indicador Julio 2026 CBA – variación mensual 2,6% CBA – acumulado 2026 20,1% CBA – variación interanual 37,4% CBT – variación mensual 2,2% CBT – acumulado 2026 19,6% CBT – variación interanual 36,1% CBA por adulto equivalente $229.131 CBT por adulto equivalente $506.381 CBT familia de 4 integrantes $1.564.716

En julio, el costo de las necesidades básicas volvió a subir y una familia tipo necesitó más de $1,5 millones mensuales para superar la línea de pobreza, en un contexto en el que los ingresos de los hogares continúan siendo determinantes para medir el impacto real de la inflación sobre el poder adquisitivo.