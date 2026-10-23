Literatura
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“Pasen y Lean”, el libro de Carlos Rottemberg, llegó a su tercera ediciónPor Agencia de Noticias
Tres escritores entrerrianos ganaron el Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz 2026Por Egidio Luis Jacobi
“Es material muy rico el ambiente de un pueblo”Por Hugo Schira
Dos días de libros, autores, poesía y músicaPor Mirko Reynoso
Selva Almada, Juan Sasturain, Miguel Rep y Alejandra Kamiya llegan a la Feria Provincial del LibroPor Mariano Jacobi
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La primera Feria del Libro reúne a libreros y editores de la ciudadPor Mirko Reynoso
Paraná Lee: libros, memoria y poesía marcaron la tercera jornadaPor Redacción Paralelo 32
Miles de personas recorrieron la Feria del Libro Paraná Lee y la programación continúa este sábadoPor Mariano Jacobi
Martín Kohan: "Toda iniciativa que despierte el interés por los libros es una oportunidad para formar nuevos lectores"Por Mariano Jacobi
Tres autoras argentinas se ubicaron entre los libros más vendidos del país durante 2026Por Agencia de Noticias
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