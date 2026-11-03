Con organización de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, este jueves 5 de noviembre se presentará el libro Hasta ser Victoria, escrito por Victoria Montenegro Torres. El encuentro comenzará a las 18:00 en la Sala Teatro “1° de Mayo” del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La actividad tendrá como moderadora a la fiscal federal Josefina Minatta.

Montenegro Torres fue una de las niñas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar y logró recuperar su identidad en 2001, después de un largo proceso impulsado por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.

Una historia marcada por la apropiación y la restitución de identidad

El 13 de febrero de 1976, cuando tenía apenas 13 días de vida, Victoria fue secuestrada junto con sus padres, Roque Montenegro e Hilda Torres, durante un operativo realizado por un grupo de tareas comandado por el coronel Herman Antonio Tetzlaff en la localidad bonaerense de William Morris.

Tetzlaff se apropió de la beba y la crió bajo otra identidad y de acuerdo con la ideología que sostenía el Terrorismo de Estado. Durante años, Victoria vivió como María Sol, bajo la custodia de quien había sido responsable del secuestro de sus padres.

Gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, pudo conocer su verdadera identidad, reencontrarse con su familia biológica y reconstruir una historia que había sido ocultada.

A partir de esa experiencia, se convirtió en militante por los derechos humanos y desarrolló una trayectoria política que la llevó a ocupar una banca como legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un relato en primera persona

En Hasta ser Victoria, Montenegro Torres reconstruye su historia desde su propia perspectiva. El libro aborda las contradicciones, los dolores, las búsquedas y los reencuentros que atravesaron su proceso de recuperación de identidad.

La obra cuenta con prólogos de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y de Horacio Pietragalla, diputado nacional y exsecretario de Derechos Humanos de la Nación entre 2019 y 2023.

Pietragalla también fue apropiado durante la dictadura y recuperó su identidad gracias al trabajo de Abuelas. En 2003 se convirtió en el nieto número 75 restituido por el organismo.

En su prólogo, Carlotto destacó el recorrido personal y el compromiso de Montenegro con la memoria y los derechos humanos.

“Con valentía e inteligencia, sostenida por el amor de sus seres queridos, Victoria pudo dimensionar el daño que el Terrorismo de Estado le había infligido a ella y a su familia. Muy pronto entendió, además, que esas heridas y sus secuelas eran de toda una sociedad”, expresó.

También señaló que Victoria, además de su trayectoria social y política, es una de las nietas que contribuye a garantizar la continuidad del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

La presentación en Concepción del Uruguay propone acercar al público una historia personal que forma parte de la memoria colectiva argentina y de la lucha por el derecho a la identidad.