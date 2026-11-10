La realización de la 20ª edición del Festival Cervantino de la Argentina volvió a poner a la ciudad bonaerense de Azul en el escenario cultural internacional. A partir de ese recorrido, el Centro Cervantino de Castilla-La Mancha expresó su reconocimiento a la comunidad azuleña y destacó la construcción de una propuesta que vinculó la obra de Miguel de Cervantes con las expresiones culturales y la identidad argentina.

Desde la entidad señalaron que el festival trascendió la conmemoración literaria y consolidó una experiencia propia, en la que conviven el tango, el folclore, la música popular, la memoria de la pampa bonaerense y las producciones artísticas locales.

Uno de los aspectos destacados es el diálogo cultural que Azul estableció entre el universo de Don Quijote de la Mancha y el Martín Fierro, a partir de temas compartidos como la libertad, la dignidad y las contradicciones humanas.

Según el Centro Cervantino, esa interpretación permitió enriquecer una tradición literaria de alcance universal desde una perspectiva argentina, sin perder sus raíces locales.

La identidad cultural y la independencia de Azul

En su reconocimiento, el Centro Cervantino de Castilla-La Mancha atribuyó el desarrollo del proyecto a la participación de la ciudadanía y a la continuidad de un trabajo colectivo que atravesó distintas etapas institucionales.

La entidad sostuvo que las veinte ediciones del festival reflejan una madurez cultural construida a partir del compromiso de vecinos e instituciones, y remarcó que Azul desarrolló un camino propio para proyectar su condición de Ciudad Cervantina.

También planteó la importancia de que las relaciones internacionales entre ciudades vinculadas con Cervantes se sostengan sobre el respeto mutuo, la cooperación y la autonomía cultural.

En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de trasladar disputas personales o posicionamientos partidarios a los vínculos institucionales. Consideró que los hermanamientos deben servir para promover el conocimiento recíproco y el intercambio, sin establecer jerarquías ni generar rivalidades.

El documento también señaló que la independencia no implica aislamiento y que el diálogo internacional puede fortalecer los proyectos culturales cuando se desarrolla sin pretensiones de tutela o condicionamientos externos.

En 2027 se cumplirán 20 años del reconocimiento

La próxima fecha significativa para la historia cultural de Azul será el 23 de enero de 2027. Ese día se cumplirán veinte años de la firma del Decreto 1/2007, mediante el cual Fernando Redondo Benito, entonces presidente del Centro UNESCO Castilla-La Mancha, otorgó oficialmente a la ciudad el reconocimiento de Ciudad Cervantina de la Argentina.

De acuerdo con el documento, aquella distinción fue impulsada a partir del trabajo de la Municipalidad de Azul, la Asociación Española de Socorros Mutuos, la Biblioteca Popular Bartolomé J. Ronco y vecinos comprometidos con la preservación del patrimonio cultural.

La intervención de Redondo también facilitó la primera visita institucional oficial de una ciudad cervantina a Azul y contribuyó a fortalecer los vínculos internacionales con Guanajuato y Castilla-La Mancha.

El Centro Cervantino destacó especialmente su acompañamiento y su concepción del cervantismo, vinculada con la dignidad humana, el compromiso social, la libertad y la justicia. Por su relación con la comunidad, Redondo fue reconocido como azuleño honorífico.

Una nueva oportunidad para fortalecer los vínculos

De cara al vigésimo aniversario del reconocimiento, la entidad consideró que 2027 puede ser una oportunidad para recuperar la memoria de los primeros años del proyecto y reconocer el crecimiento cultural de la ciudad.

Entre las posibilidades planteadas aparece un eventual reencuentro con Fernando Redondo, como una manera de recordar los comienzos de la iniciativa y valorar el camino recorrido.

El pronunciamiento concluye que Azul logró incorporar a Cervantes a sus calles, su música y la vida cotidiana de sus habitantes, construyendo una interpretación argentina de su legado.

Para el Centro Cervantino de Castilla-La Mancha, la trayectoria del festival demuestra que la cultura puede proyectarse internacionalmente sin perder identidad y que la historia de Cervantes también encuentra en Azul una expresión propia, sostenida por el trabajo de su comunidad.