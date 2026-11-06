La próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, genera expectativas e interés por conocer más sobre su historia y su pensamiento. Robert Francis Prevost, el estadounidense que se convirtió en el 267° pontífice de la Iglesia Católica, desarrolló buena parte de su vida religiosa y pastoral en América Latina antes de llegar al Vaticano.

En ese contexto, Buscalibre, librería online de alcance latinoamericano, seleccionó cuatro libros que permiten acercarse a distintas etapas de su recorrido: desde sus propios escritos y su espiritualidad hasta su labor como misionero, obispo y líder de la Iglesia.

Cuatro libros para conocer a León XIV

1. Libres bajo la gracia, de Robert Francis Prevost

Publicado en octubre de 2026, reúne por primera vez escritos de Prevost anteriores a su elección como Papa. La obra permite conocer, a través de sus propias palabras, algunas de las bases espirituales y pastorales que marcaron su trayectoria.

2. León XIV, de Rafael Lazcano González

Esta biografía recorre la vida de Robert Prevost desde sus primeros años hasta su llegada al Vaticano. Aborda su vocación, su experiencia como religioso agustino y su trabajo pastoral, con el objetivo de acercarse a la persona detrás del pontífice.

3. León XIV: el Papa de la nueva era, de Juan Vicente Boo

El libro analiza el nuevo pontificado y los desafíos que enfrenta León XIV en un escenario atravesado por la polarización, las transformaciones tecnológicas y los cambios sociales. También incluye una cronología de Robert Prevost y referencias a sus intervenciones públicas.

4. León XIV. Retrato del primer papa norteamericano, de Matthew Bunson

Esta biografía pone el foco en el camino recorrido por Prevost hasta convertirse en el primer pontífice nacido en Estados Unidos. Repasa su trayectoria como cardenal y los principales desafíos que enfrenta al asumir el liderazgo de la Iglesia Católica.

La selección propone distintas aproximaciones a la figura de León XIV y ofrece herramientas para conocer su historia personal, su formación religiosa y las ideas que acompañan el inicio de su pontificado.