Ariel Donda, escritor y músico de Crespo, presentó su primer libro, titulado Mi mente y yo, durante una entrevista en el programa «La Hora Dorada», que conduce Mariana Rupp a través de la señal de Flop!TV.

En el encuentro, Donda repasó el proceso que lo llevó a escribir la obra, explicó algunos de los conceptos que desarrolla en sus páginas y compartió canciones que forman parte de su historia personal.

Un libro nacido de experiencias personales

Donda contó que la escritura comenzó a partir de una situación familiar que lo llevó a preguntarse por los comportamientos humanos, los estados emocionales y las razones por las que algunas personas atraviesan momentos de sufrimiento.

A partir de esas inquietudes, se acercó a temas como la biocodificación y comenzó a profundizar en preguntas relacionadas con la mente, el ego y la espiritualidad. Según explicó, esa búsqueda fue reuniendo ideas e información que finalmente decidió plasmar en un libro.

En Mi mente y yo plantea la existencia de dos formas de entender la mente: una vinculada con la dimensión espiritual y la esencia de cada persona, y otra asociada al ego, al pensamiento y al razonamiento.

La obra aborda cuestiones como el amor, los miedos, las emociones, la ira y las reacciones ante distintas situaciones de la vida cotidiana. También propone herramientas de autoayuda y reflexión para reconocer los propios pensamientos, revisar comportamientos y avanzar en el autoconocimiento.

«¿Por qué reacciono así? ¿Para qué reacciono así? ¿Qué me está pasando?», resumió Donda al explicar algunas de las preguntas que atraviesan el contenido del libro.

La decisión de publicar

El autor reconoció que, antes de avanzar con el proyecto, también tuvo que enfrentar sus propias dudas. Recordó que aparecían pensamientos que cuestionaban su capacidad para escribir y publicar un libro, pero decidió continuar con la iniciativa.

La posibilidad de editarlo surgió de manera casual durante una actividad en el Pórtico de Crespo. Allí conoció a Viviana Monzón, escritora de la ciudad, quien le brindó información sobre una editorial. Al día siguiente se comunicó y comenzó el camino que terminó con la publicación de su primera obra.

«Mi lema es que llegue el mensaje de lo que está escrito», expresó. En ese sentido, señaló que espera que el libro pueda resultar una herramienta de reflexión para quienes atraviesan situaciones de angustia, estrés o momentos en los que sienten que no encuentran sentido a lo que les sucede.

También aclaró que no pretende que todos compartan sus planteos, sino ofrecer una mirada que pueda generar preguntas e intercambios.

Por el momento, Donda tiene ejemplares para la venta y adelantó que trabaja para acercarlos a librerías y otros espacios de Crespo, entre ellos la Agrícola Regional.

La música, una compañera desde la infancia

La entrevista también permitió conocer otra faceta de Donda: su vínculo con la música, una actividad que forma parte de su vida desde pequeño.

Contó que creció en un entorno de peñas folclóricas junto a su padre y que aprendió a tocar y cantar principalmente de oído, escuchando a otros músicos. Si bien durante algunos años participó en escenarios, luego fue dejando esa actividad, aunque nunca se desvinculó de ella.

«Para mí la música es la compañera de vida», afirmó. La definió como una forma de expresión vinculada con el arte y la dimensión espiritual de las personas.

Durante el programa interpretó «El puentecito de la Picada», de Jorge Méndez, y otro tema popular del repertorio de Sergio Denis. También recordó una canción de John Secada, «Otro día más sin verte», que asocia con los primeros tiempos de su relación de pareja, hace más de tres décadas.

Al cierre del encuentro, agradeció la invitación y destacó el acompañamiento de su esposa, a quien definió como una compañera presente en sus proyectos y aventuras.