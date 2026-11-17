La historia de Ricardo López Jordán continúa ofreciendo aspectos que despiertan el interés de investigadores e historiadores. Más allá de las revoluciones, las campañas militares y los conflictos políticos que marcaron su trayectoria, existen dimensiones de su vida personal y de su entorno que todavía requieren documentación y nuevas interpretaciones.

En esa línea, el investigador Matías Paea prepara la publicación de «El Círculo Jordán», el primer libro de la colección Campamento en Marcha, cuyo lanzamiento está previsto para diciembre de 2026.

La obra propone abordar aspectos menos conocidos de la vida del caudillo entrerriano, entre ellos su entorno familiar, su matrimonio con Dolores Puig, su descendencia, las relaciones de confianza que construyó y su patrimonio.

También reconstruye las consecuencias de su exilio y las circunstancias de su asesinato, ocurrido el 22 de junio de 1889.

Seis años de investigación histórica

Según adelantó su autor, el libro es el resultado de seis años de trabajo y contempla la utilización de documentación y testimonios para profundizar en episodios de la vida de López Jordán que todavía presentan interrogantes.

La publicación busca aportar nuevas perspectivas sobre una figura central de la historia política y militar de Entre Ríos y sobre el contexto del federalismo provincial.

El proyecto se suma a las investigaciones que procuran recuperar documentos, revisar testimonios y ampliar el conocimiento sobre el pasado entrerriano.

Lanzamiento y preventa

«El Círculo Jordán», de Matías Paea, será presentado en diciembre de 2026 como primer volumen de la colección Campamento en Marcha.

Para consultas y preventa, los interesados pueden comunicarse al teléfono 344 744 7070.