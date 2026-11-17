Crespo.- Desde Fundación Proiectum ‘Marcelo Macrillanti’ se presentó la Revista ‘Ciudad 2040. Notas para una Crespo cercana’. Su director, ingeniero Dardo Pagnone, expuso en una nota de presentación de la iniciativa editorial que “el escrito pone a disposición algunas ideas fuerza basadas en ciertos principios básicos tales como: apuntalar la identidad histórico-cultural y económica-productiva, trabajar por procesos, pensarse con otros, aprender de nosotros mismos, sumarse a las tendencias transformadoras, potenciar la articulación público-privado, estrechar la relación campo-ciudad, promoción de espacios permanentes de diálogo y participación”.

Siete notas

Con abundante material gráfico explicativo, la revista consta de siete notas que abordan diversas temáticas como las herramientas para el cambio y el desarrollo local, un repaso por la gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro que dan densidad a la sociedad crespense, la historia y los logros de la Microrregión Crespo y sus Aldeas (MiCrA) y trabajo cotidiano e innovador de sus emprendedores.

Pagnone destacó que “las notas se sustentan desde los conocimientos, aprendizajes y experiencias obtenidas a lo largo de 32 años de recorrido en la temática del desarrollo (…)”

“Nuestra zona no es sol y playa, paisaje y turismo, minería o petróleo; como muchos tantos otros lugares agroproductivos, el hilo conductor es inmigración, colonización, trabajo de la tierra y valor agregado a la producción primaria”, es una expresión destacada en las primeras páginas que sintetiza gran parte de la tarea formativa e informativa que impulsa la publicación.

El contenido en títulos

Las notas que organizan la exposición: Intro: ¿Hay lugar para pensar el futuro?; No somos hoy sin el ayer; El mañana es hoy; Herramientas para el cambio y el desarrollo local; Crespo, sociedad de las organizaciones… sin fines de lucro; Crespo, ciudad emprendedora – ciudad formadora (Aprendiendo de nuestras experiencias); Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas; La Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas (MICRA) como plataforma para ‘pensar con otros economías de futuro”; Reflexión final.