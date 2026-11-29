El fotógrafo Omar Brest publicó Las últimas luces, un fotolibro que reúne cinco años de trabajo en las calles de Buenos Aires y que tiene como eje una experiencia personal marcada por el duelo. La obra combina fotografías en blanco y negro, anotaciones de diario y textos que construyen un recorrido por la pérdida y el proceso de reconstrucción.

Editado por Analōgica, con la colaboración de Díaz Ortiz Ediciones, el libro se presenta como un diario visual desarrollado entre 2021 y 2026. A través de imágenes urbanas, muchas de ellas movidas, desenfocadas o con escasa iluminación, Brest transforma su experiencia personal en un lenguaje fotográfico.

“Estas páginas son el testimonio de alguien que, después de haber habitado la oscuridad, intenta aprender a iluminar sus propios escombros”, expresa el autor sobre el sentido de la publicación.

La fotografía como forma de atravesar una pérdida

El proyecto comenzó después de una pérdida personal. Brest volvió a recorrer las calles con una cámara compacta y encontró en la fotografía una manera de sostenerse y expresar aquello que no podía transmitir con palabras.

En Las últimas luces, el duelo no aparece como una narración lineal, sino como una experiencia representada a través de imágenes. La noche, el movimiento, las figuras borrosas y las luces de la ciudad funcionan como recursos para expresar estados emocionales y cambios en la identidad.

El propio autor describe ese proceso como un recorrido en el que la mirada se fue alejando de lo figurativo para acercarse a la abstracción, la deformación y las texturas.

“Buenos Aires es mi lienzo más preciado, ese que cada día me sorprende y me enamora, pero esta vez filtrado por la experiencia del límite”, señala Brest.

La obra también plantea una reflexión sobre el papel del arte en situaciones personales difíciles: la posibilidad de mirar aquello que duele, transformarlo en una expresión artística y compartirlo con otras personas.

Una mirada diferente sobre la fotografía de calle

La fotografía de calle suele tener como punto de partida el registro de situaciones cotidianas y de la vida urbana. En este trabajo, Brest utiliza esa misma práctica, pero desplaza el foco hacia su propia experiencia.

La ciudad deja de ser solamente un escenario para convertirse en un reflejo de lo que sucede en el interior del fotógrafo. Así, imágenes que en otros contextos podrían considerarse técnicamente imperfectas —por su movimiento, desenfoque o subexposición— adquieren un sentido expresivo.

El libro dialoga con la tradición de la fotografía subjetiva, con referencias como la revista japonesa Provoke y el trabajo Dream/Life, de Trent Parke, pero construye su propio recorrido desde las calles de Buenos Aires.

Cinco años de trabajo y una edición de 500 ejemplares

La publicación demandó cinco años de elaboración, entre 2021 y 2026. Durante ese período, el proyecto pasó por distintas maquetas y procesos de edición: imprimir, ordenar las fotografías, modificar las secuencias y volver a empezar.

El diseño propone una lectura que combina imágenes y textos. Las fotografías se organizan en dobles páginas, con alternancia de bloques oscuros, espacios blancos y fragmentos escritos.

La obra incluye dos tipos de textos: anotaciones de diario, mecanografiadas sobre fondo blanco, y escritos que representan un viaje interior dividido en cuatro momentos: derrumbe, suspensión, partida y regreso.

La dirección general y curaduría estuvieron a cargo de Juan Castelli, mientras que Renata Botto trabajó en el diseño y la edición de textos. La maquetación fue realizada por Díaz Ortiz Ediciones junto a Sol Severi.

El libro tiene un formato de 17 por 24 centímetros y una tirada de 500 ejemplares. Fue impreso en septiembre de 2026 en Akian Gráfica Editora.

Quién es Omar Brest

Omar Brest nació en Fuerte Apache en 1991. Su trabajo fotográfico se desarrolló durante años en las calles de Buenos Aires, con especial atención a los márgenes y a las escenas de la vida urbana.

En 2024 publicó MUGRE, su primer libro. También expuso su producción en diez países y participó como jurado en concursos internacionales.

Es cofundador del colectivo de fotografía de calle La Vereda, creador y organizador del festival Buenos Aires Street Photo y docente de fotografía de calle.

Con Las últimas luces, Brest presenta un trabajo que trasciende el registro documental de la ciudad y convierte la práctica fotográfica en una forma de narrar una experiencia personal. Un recorrido de cinco años en el que las imágenes acompañan un proceso de pérdida, búsqueda y reconstrucción.