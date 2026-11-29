Nogoyá.– A través de sus redes sociales, el periodista y director de Análisis, Daniel Enz, adelantó la publicación de «El silencio del monte», su nuevo libro, previsto para mediados de diciembre. Con este lanzamiento, el autor alcanzará su vigésimo primer título y el segundo publicado durante 2026, tras «Las torturas del convento».

La obra está dedicada a la desaparición de la familia Gill, ocurrida en enero de 2002 en el departamento Nogoyá, uno de los hechos que mayor impacto y más interrogantes dejó en la historia policial y judicial de Entre Ríos. El trabajo vuelve sobre la historia de Rubén «Mencho» Gill, su esposa Margarita Norma Gallegos y sus cuatro hijos, quienes residían en la estancia La Candelaria, en Crucesitas Séptima, y fueron vistos por última vez en enero de 2002 sin que hasta el momento se haya podido determinar qué ocurrió con los seis integrantes.

Según precisó el propio escritor, el volumen contará con 22 capítulos y 322 páginas, resultado de dos años de labor que incluyeron más de 50 entrevistas y el análisis cruzado de los 18 cuerpos del expediente judicial. En el libro, Enz reconstruye el caso a partir de documentación judicial, testimonios y nuevas entrevistas, adelantando revelaciones hasta ahora desconocidas, además de alusiones a complicidades policiales, amenazas y aspectos que permiten examinar no solo lo ocurrido en torno a la desaparición, sino también el desarrollo de la investigación judicial y las líneas que nunca se profundizaron.

En el prólogo contratapa, el autor describe el clima social y las falencias institucionales que atravesaron el expediente, al señalar cambios de fiscales, jueces que llegaron tarde, excavaciones sin resultados y comunicaciones que no se escucharon a tiempo, junto con la presencia recurrente de uniformados en los alrededores del caso y de otros hechos sin resolver. Asimismo, Enz pone el acento en la vulnerabilidad social de la familia rural frente a un patrón poderoso y temido, a casi 25 años de una desaparición que continúa abierta y sin esclarecerse.