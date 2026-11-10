El avance de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos tecnológicos, sociales y éticos. En ese escenario, Fabián Ruocco y Hugo Guerrieri presentaron HUMANITAS. Propuesta de un camino compartido, un libro que propone reflexionar sobre el cuidado de la dignidad humana frente a las transformaciones que introduce esta tecnología.

La presentación se realizó el miércoles 4 de noviembre de 2026 en el Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina. Participaron el rector de la universidad, Rubén Soro, y la doctora Ayelén Tomasini, autora del prólogo. La actividad fue conducida por el secretario de Vinculación Tecnológica de la UTN, ingeniero Víctor Barbuto.

Al presentar la publicación, Barbuto la definió como un libro testimonial de adhesión a los lineamientos de la encíclica Magnifica humanitas, adaptados a la realidad nacional.

Explicó que no se trata de una obra de predicciones ni de respuestas definitivas, sino de un material de divulgación que aporta principios para pensar, criterios para discernir y orientaciones para actuar.

También señaló que el libro advierte sobre los riesgos de una automatización sin control, que puede destruir puestos de trabajo, precarizar sectores laborales, manipular procesos democráticos y profundizar la exclusión de quienes no tienen acceso a la tecnología.

El conocimiento como herramienta de inclusión

Durante la apertura, el rector de la UTN, Rubén Soro, planteó la necesidad de fortalecer los valores y promover un uso responsable de las herramientas tecnológicas.

Recordó que la universidad nació en 1948 como Universidad Obrera Nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior de los trabajadores y sus hijos. Según sostuvo, ese espíritu continúa presente en la institución.

“Generamos una herramienta que empodera al individuo, que es el conocimiento. Así como los sueños son propios, el conocimiento también lo es, pero tratamos por todos los medios de democratizarlo”, expresó.

Sobre la publicación, valoró que ponga en primer plano los valores humanos frente al desarrollo tecnológico. También consideró que, aunque no será posible detener el avance de la inteligencia artificial, sí es necesario asumir un papel activo como sociedad.

“La inteligencia artificial no la vamos a poder frenar, pero sí podemos, como seres humanos, ponerle el cuerpo”, afirmó. En ese sentido, destacó que la formación universitaria de la UTN no se limita a los conocimientos tecnológicos, sino que busca una preparación integral.

La dignidad humana como eje del debate

La doctora Ayelén Tomasini, presidenta de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, vinculó la encíclica Magnifica humanitas con la tradición de la doctrina social de la Iglesia, iniciada con Rerum Novarum, de León XIII.

Señaló que cada época presenta transformaciones que requieren nuevas reflexiones y que actualmente uno de los principales desafíos es comprender cómo la tecnología modifica la vida de las personas.

Para Tomasini, el aporte central de la encíclica no está en ofrecer precisiones técnicas sobre inteligencia artificial, sino en plantear criterios para proteger la dignidad humana. En ese sentido, destacó que los autores del libro buscan traducir esos principios en propuestas concretas.

“¿Cómo no perdemos lo más propio que tenemos, que es nuestra humanidad?”, planteó.

Durante su intervención compartió una historia sobre una piedra que adquiere distintos significados según quién la encuentra: para una persona distraída es un obstáculo, para alguien violento puede convertirse en un arma, para un emprendedor en un recurso para construir y para Miguel Ángel en una obra de arte.

“La diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre”, resumió.

A partir de esa reflexión, propuso reemplazar la piedra por la inteligencia artificial y pensar qué decisiones debe tomar la sociedad frente a esta herramienta. El desafío, sostuvo, es custodiar la dignidad humana y definir qué tipo de comunidad se quiere construir.

De las respuestas individuales a una construcción colectiva

Hugo Guerrieri, presidente de la Fundación ArgenIA y coautor del libro, agradeció el acompañamiento del rector de la UTN desde los primeros pasos del proyecto. Recordó que la iniciativa comenzó con un manifiesto impulsado junto a Ruocco para reunir adhesiones de los ámbitos académico, científico y tecnológico.

Guerrieri advirtió que la Argentina atraviesa un cambio de paradigma tecnológico cuyos efectos todavía son difíciles de dimensionar, y consideró que el país debe prepararse para afrontar sus consecuencias sociales.

“Tenemos que pasar de la sobrevivencia individual al accionar colectivo. De eso se trata este libro”, sostuvo.

También señaló que la visita del Papa debería representar algo más que un acontecimiento histórico y convertirse en un punto de partida para impulsar una reflexión nacional.

En su análisis, marcó una diferencia con el contexto en el que surgió la encíclica Rerum Novarum, cuando los trabajadores ya habían experimentado las consecuencias de la Revolución Industrial. En cambio, consideró que la publicación de Magnifica humanitas permite anticipar debates sobre el impacto de la inteligencia artificial.

Guerrieri anunció además que el proyecto continuará con una presentación en la sede de la UTN en Córdoba, junto al cardenal Ángel Rossi, arzobispo de esa ciudad. Desde allí se convocará a un encuentro nacional previsto para abril de 2027, con la participación de representantes de los sectores políticos, sociales, empresariales y religiosos.

El objetivo será elaborar una denominada «Declaración de Córdoba».

Humanismo digital y desafíos para la Argentina

Fabián Ruocco, director ejecutivo y cofundador del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA), repasó su vínculo con la UTN y los proyectos de vinculación tecnológica desarrollados después de la crisis de 2001.

También recordó la creación, durante la pandemia, de la red VinTecAr 4.0, de la que la universidad forma parte y a la que contribuyó a impulsar.

“Ahí descubrimos la importancia de lo colaborativo. Eso que nos enseñó el Papa Francisco, que nadie se salva solo, se volvió para nosotros una consigna de trabajo”, explicó.

De ese proceso surgió INARIA, en junio de 2024, con tres pilares: promover una inteligencia artificial ética, responsable y sustentable. Entre sus iniciativas se encuentra el Premio INARIA a la IA ética y responsable, que en su primera edición distinguió seis proyectos y otorgó otras seis menciones.

Durante la presentación, Ruocco también buscó desmitificar el funcionamiento de la inteligencia artificial y explicar que su desarrollo requiere infraestructura física y recursos naturales.

“No hay ninguna nube. Son data centers. La inteligencia artificial necesita territorio”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el caso de Finlandia, donde, según relató, la agencia ambiental ordenó suspender las obras de dos centros de datos de Google tras detectar la presunta tala de más de 300 hectáreas de bosque sin la evaluación de impacto ambiental obligatoria.

A partir de ese antecedente, advirtió sobre la necesidad de prestar atención al consumo de agua y energía y al impacto sobre los bosques, especialmente en la Patagonia argentina.

Ruocco también destacó el potencial de los jóvenes argentinos en materia tecnológica, aunque alertó sobre la necesidad de generar oportunidades de desarrollo en el país para evitar la emigración de talentos.

Respecto del contenido de HUMANITAS, aclaró que no tiene una impronta religiosa, sino que aborda el aspecto humano de la tecnología e incorpora una guía de lectura de la encíclica. “Nosotros le decimos humanismo digital”, sintetizó.

Para cerrar su exposición, leyó un pasaje de Magnifica humanitas que plantea la necesidad de «desarmar» la inteligencia artificial, apartándola de una competencia centrada exclusivamente en el poder militar, económico y cognitivo. La reflexión apunta a cuestionar la equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar.

“Por eso no basta regularla, es necesario desarmarla y hacerla acogedora”, concluyó.

Un camino compartido

En el cierre del encuentro, el rector Rubén Soro felicitó a los autores y valoró el aporte de la publicación como una propuesta para recuperar valores y construir respuestas colectivas frente a los cambios tecnológicos.

La actividad contó también con la presencia del ingeniero Alejandro Toffolo, decano de la Facultad Regional Santa Fe, además de autoridades, docentes y personal no docente de la UTN.

La presentación finalizó con la firma de ejemplares de HUMANITAS. Propuesta de un camino compartido, una obra que busca instalar en la agenda argentina el debate sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, sus consecuencias sociales y la necesidad de que la innovación tecnológica tenga como centro a las personas.