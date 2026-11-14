La sexta edición de la Feria de la Palabra quedó oficialmente inaugurada este viernes por la noche en Concepción del Uruguay, con un acto realizado en la carpa instalada en plaza Ramírez. La programación había comenzado el miércoles con actividades en bares, instituciones educativas y distintos espacios culturales de la ciudad, y continuará durante todo el fin de semana.

La propuesta reúne a librerías, editoriales, escritores, artistas y representantes de instituciones educativas, con una agenda que incluye presentaciones de libros, talleres, encuentros literarios, peñas poéticas y actividades destinadas a las infancias, adolescentes, jóvenes y público en general.

Este año, la Feria rinde homenaje al poeta entrerriano Juan L. Ortiz, al cumplirse 130 años de su nacimiento. Bajo el lema “Sauce, aura y mate”, la programación recupera su universo poético y el vínculo de su obra con el paisaje, el río y la identidad regional.

La palabra y el valor de la escucha

Durante el acto inaugural, los poetas gualeyos Miguel Ángel Federik y Marianela Saavedra estuvieron a cargo de las intervenciones de apertura. Luego, el coordinador de Cultura, Guillermo Lugrin, dio la bienvenida y destacó el trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones que participan de la organización.

Lugrin señaló que la Feria representa “no solamente un gran esfuerzo municipal, sino que tiene su contraparte en la comunidad”. En ese sentido, valoró el acompañamiento de las seis librerías de la ciudad, los talleres literarios, las universidades y las personas e instituciones vinculadas con la lectura y la escritura.

“Desde abril nos venimos juntando y este es todo el esfuerzo para poder converger en esta sexta Feria de la Palabra”, expresó.

También invitó a reflexionar sobre la importancia de la escucha en la sociedad actual. “Hay mucho grito, hay poca escucha”, sostuvo, y vinculó esa realidad con la obra de Juan L. Ortiz, cuya poesía —según señaló— nace de la quietud, la contemplación y la sensibilidad hacia el río, el paisaje y las personas.

Por su parte, la viceintendenta Rossana Sosa Zitto cerró el acto y dejó formalmente inaugurada la sexta edición. En su mensaje, recordó el lugar que ocupaban los libros en la vida cotidiana de otras generaciones y lo contrastó con el protagonismo que tienen actualmente las pantallas.

La funcionaria compartió una conversación con un representante editorial de Gualeguaychú, quien le comentó que muchas familias continúan comprando libros para ofrecer a los chicos alternativas al uso permanente de los celulares.

“Qué bendecidos que fuimos los que somos más grandes y tenemos algunos años de haber vivido otras épocas más desconectadas de las pantallas y más conectadas con la literatura”, reflexionó.

Además, destacó el valor de la palabra como herramienta para acercar a las personas, incluso en contextos de diferencias. “Les deseo, nos deseo, que la palabra, a pesar de las diferencias, nos siga encontrando”, manifestó.

Tras transmitir el saludo del intendente José Eduardo Lauritto, invitó a disfrutar de las distintas expresiones que forman parte de la Feria: “La palabra escrita, la palabra leída, la palabra cantada y la palabra que va a ser también interpretada”.

El cierre de la jornada inaugural tuvo lugar en el centro de la plaza, al pie de la Pirámide histórica, con la velada musical Luna de canciones. Participaron Nardo González Grupo, Naty Reynoso & Tinaí y Cristian Godi Cuarteto, en una ronda de cantautores.

La agenda de este sábado

La programación continuará este sábado 14 de noviembre con actividades literarias, presentaciones editoriales, propuestas artísticas y espectáculos en distintos espacios de Concepción del Uruguay.

Por la mañana

9:00: Caminando con Alejo Peyret, a cargo de Américo Schvartzman. Salida desde el Templo Masónico, 8 de Junio 878.

Caminando con Alejo Peyret, a cargo de Américo Schvartzman. Salida desde el Templo Masónico, 8 de Junio 878. 9:00: Charla “¿Cómo publicar tu libro? De la idea y el texto a la edición y publicación”, de Editorial El Miércoles, en la carpa auditorio.

Charla “¿Cómo publicar tu libro? De la idea y el texto a la edición y publicación”, de Editorial El Miércoles, en la carpa auditorio. 10:00: Segunda parte de “Historia Poética del Tango”, con el poeta Alejandro Szwarcman, de Buenos Aires, en la carpa auditorio.

Segunda parte de “Historia Poética del Tango”, con el poeta Alejandro Szwarcman, de Buenos Aires, en la carpa auditorio. 11:00: “El Aura Nuestra III”. Federico Brugaletta presentará Las políticas educativas en Entre Ríos. Pasado y presente de los vínculos nación-provincia; Federico Tálamo, Escuela Pública: Revista académica de las y los Trabajadores de la Educación; y Américo Schvartzman, Alejo Peyret, el filósofo desconocido.

Por la tarde

17:00: Seminario “El Paisaje y lo social. No sólo lo atravesaba un río”, a cargo de la doctora Alfonsina Kohan, de Villaguay, sobre Juan L. Ortiz. Auditorio Illia.

Seminario “El Paisaje y lo social. No sólo lo atravesaba un río”, a cargo de la doctora Alfonsina Kohan, de Villaguay, sobre Juan L. Ortiz. Auditorio Illia. 17:00: “El Aura Nuestra IV”. Claudio Morend presentará El bosquejo tenue de tu silueta ; Edgardo Rubinich, Hojas Secas ; y Ricardo Contard, Mi Recreo . Carpa auditorio.

“El Aura Nuestra IV”. Claudio Morend presentará ; Edgardo Rubinich, ; y Ricardo Contard, . Carpa auditorio. 18:00: Taller y Fiesta del Free Style, en plaza Ramírez.

Taller y Fiesta del Free Style, en plaza Ramírez. 18:00: “El Aura Nuestra V”. Bettina Scotto presentará Los caminos de Leonor ; Mario Morasán, La Histórica. Patrimonio, Monumentos y Escultura Pública de Concepción del Uruguay , tomo 2; y Marina Delorenzi, Cuerpo que se hace signo . Carpa auditorio.

“El Aura Nuestra V”. Bettina Scotto presentará ; Mario Morasán, , tomo 2; y Marina Delorenzi, . Carpa auditorio. 19:00: “El Aura Nuestra VI”. Ana María González presentará No basta con querer salvar un pájaro ; Marcos Seyler, Haikus de Entre Ríos. El cauce de la plomada ; y Margarita Presas, Todavía se detiene el sol enfrente de mi casa . Carpa auditorio.

“El Aura Nuestra VI”. Ana María González presentará ; Marcos Seyler, ; y Margarita Presas, . Carpa auditorio. 19:30: Presentación del libro Cementerio de Concepción del Uruguay , de Virginia Civetta y Carlos Ratto, en el Cementerio Municipal.

Presentación del libro , de Virginia Civetta y Carlos Ratto, en el Cementerio Municipal. 20:00: “Escribir desde el Cuerpo”, encuentro y conversación con Alejandra Kamiya, en la carpa auditorio.

“Escribir desde el Cuerpo”, encuentro y conversación con Alejandra Kamiya, en la carpa auditorio. 21:15: Presentación de Antología Guaranga 2, del taller de escritura Mala Palabra, en la carpa auditorio.

Cierre de la jornada

22:00: La humorista Malena Guinzburg presentará su espectáculo de stand up Querido diario… en el Auditorio Carlos María Scelzi.

La Feria de la Palabra continuará hasta este domingo con propuestas para distintos públicos y actividades que buscan poner en circulación la producción literaria, fortalecer los espacios de encuentro y acercar la lectura y la escritura a la comunidad.