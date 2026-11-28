La iniciativa contó con tres categorías: niños, jóvenes y adultos, reconociendo los trabajos destacados y otorgando menciones especiales en ambas modalidades.

A continuación, el detalle de los ganadores:

• Categoría Poesía

Primera categoría (niños): 1.er premio: “Pueblo de vías y espigas”, de Francisco Perelló Klocker; 2.º premio: “Este fin de semana”, de Valentín Mateo Elcura; 1.ª mención: “Bandera de mi Argentina”, de Rafael Núñez Savoini; 2.ª mención: “Primavera en el alma”, de Mara Cáceres Mayer; 3.ª mención: “La familia y el amor”, de Gianella Naomi Ringler; 4.ª mención: “Para mi abuelo”, de Valentino Heberlein Cavallo;

Segunda categoría (jóvenes): 1.er premio: “Acróstico de vos. Nostalgias”, de Francesca Tramontini; 2.º premio: “Entre Ríos, mi hermosa nación”, de Daian Arrúa; 1.ª mención: “Enamorada”, de Lucía Frías; 2.ª mención: “El tata está viejo”, de Angelina Morena Mujica Gareis; 3.ª mención: “Constelaciones”, de Alma Itatí Heis; 4.ª mención: “Miento”, de Valentín Beber.

Tercera categoría (adultos): 1.er premio: “Susurros en el viento”, de Emilia Rodríguez; 2.º premio: “Alma azul”, de Aníbal Segovia; * Mención especial: “El peso de callar”, de Florencia Migel.

• Categoría Cuento

Primera categoría (niños): 1.er premio: “Superhéroe”, de Augusto Nicolás Medina Fiant; 2.º premio: “Si la luna se esconde, corre”, de Alelí Pucheta; 1.ª mención: “El viejo árbol”, de Araceli Guillermina Berón Villalba; 2.ª mención: “La caída de internet”, de Francina Gabioud.

Segunda categoría (jóvenes): 1.er premio: “El baúl”, de Candelaria Márquez; 2.º premio: “1978 el sótano no está vacío”, de Renata Lucía Alarcón Amore; 1.ª mención: “El eco de las palabras perdidas en el cielo olvidado”, de Milena Akerman; 2.ª mención: “Voces olvidadas”, de Emily Riquel; 3.ª mención: “El huésped”, de Baldur Trevisán; 4.ª mención: “El registro de las horas olvidadas”, de Pilar Elizabeth Reynoso; 5.ª mención: “El aprendiz”, de María Valentina Striker; 6.ª mención: “Entre lo que soy y lo que quiero ser”, de Álvaro Nahuel López Laste.

Tercera categoría (adultos): 1.er premio: “La voz”, de Brenda Ludi; 1.ª mención: “Santa Rita del amor”, de Alberto Daniel Piedrabuena.

El certamen “Letras Libres” vuelve a poner en valor la escritura, la creatividad y la expresión artística, generando un espacio para que niños, jóvenes y adultos puedan compartir sus producciones literarias y dar a conocer sus talentos.