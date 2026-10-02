Natación
||
Agostina Hein arrasó en Panamá: nueve oros y una actuación histórica para la natación argentinaPor Redacción Paralelo 32
media maratón acuática Villa Urquiza - Paraná: refuerza el trabajo conjunto entre gobierno, municipios y organizaciones civilesPor Redacción Paralelo 32
Paraná se prepara para la competencia de aguas frías en el ríoPor Mariano Jacobi
Siete nadadores participan de la maratón Hernandarias-ParanáPor Redacción Paralelo 32
Ads
La experiencia extrema de nadar en aguas heladasPor Gustavo Werner
El Ministerio de Trabajo extendió la conciliación obligatoria y la UTA levantó el paro de colectivos
Maratón El Cruce de las ArañasPor Redacción Paralelo 32
Ads
Página 1 de 2