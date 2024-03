Crespo- La natación en agua helada, por debajo de los 5 °C, se convirtió en un deporte que tiene continuidad todo el año, con muchos practicantes a nivel internacional. Mariana Godoy será parte del Winter Swimming World Championship 2024. En castellano, el “Campeonato Mundial de Natación de Invierno”, que arranca este lunes 4 de marzo y se extiende durante la semana en la bahía de Tallinn, capital de Estonia.

Nacida en nuestra ciudad, por razones laborales está radicada en Puerto Madero, Buenos Aires. Es Ingeniera Química, con un Máster en Administración de Empresas y un Post Grado en Energías Renovables. Trabajó 13 años para diversas petroleras y luego emprendió dos unidades de negocios, una de asesoramiento en energías renovables y otra de acompañamiento en el desarrollo de nuevos negocios.

Mariana comentó a Paralelo 32 que “En la época de estudio en la Universidad Nacional del Litoral hice mucha natación. Fue un despegue. Pero fui por el lado de triatlón, porque me gustaba correr y andar en bici. A los 22 años me mudé a Campana y continué. Pasé a Capital Federal, siempre por trabajo, y me sumé a un grupo de Triatlón. Estuve cuatro años en Rosario y seguí. Pasé por Corrientes dos años, siempre en diferentes empresas petroleras. Me mudé cuatro años a Posadas y también armamos un grupo. El último destino es desde hace seis años Buenos Aires. Venía agotada del mismo deporte y hace cuatro años fui a una carrera de ciclismo denominada 7 Lagos, conocí a un amigo y me invitó a nadar a un lago de Villa La Angostura, con 6 grados y sin neoprene, traje tradicional que usan los nadadores pero no se utiliza en la natación de invierno. Desde ese momento continué”.

Mariana aclaró que “No compito para ganar. El deporte me ayuda a tener mejor calidad de vida, me saca el estrés que muchas veces provoca la vida misma. Me cambia el chip, me alinea, me lleva a comer y descansar bien, estar entrenada y saludable”.

Sobre los cuidados, dijo que “Trato de no comer fritos ni tomar alcohol, sumar proteínas y carbohidratos. Y trato de entrenar todos los días distintas disciplinas y estilos”.

Nadar en el hielo

Godoy comentó a Paralelo 32 “Hablamos de nadar en agua que puede estar entre 0 y 5 grados. Las primeras veces sentí literalmente que me moría. El cuerpo se siente amenazado. La mejor técnica para mí es pensar en cosas felices. Lo más importante es el control mental y de la respiración, lograr que tu cuerpo se adapte al frío. Es una diferencia con la natación tradicional, donde la resistencia es la clave, es más físico”.

En relación a la competencia de Estonia, dijo que “Es la copa más importante del mundo, con alrededor de 4.000 nadadores. Viajo este domingo 3 de marzo y habrá allá otros argentinos. Recibí la invitación, cuento con el sponsoreo de AdventurVida US, empresa americana enfocada en turismo aventura, y decidí estar. Aprovecharé para recorrer otros países donde tengo conocidos. La organización te da el alojamiento y se hace cargo de costos de participación, y yo me pago el viaje. Estonia es un lindo país, con historia. Se caracteriza por la limpieza y el cuidado medioambiental”.

Basta recordar que la temperatura de las personas es de 37 °C para entender lo compleja que puede ser la inmersión prolongada en agua helada. “Te sentís poderosa, aunque parece de a ratos que no podés respirar. Hay controles y chequeos médicos que hago previamente, como en cualquier deporte. Y se cuida la cabeza usando doble gorra. El primer día me toca nadar 50 metros, el segundo 25, el tercero 25 y el último 50 metros otra vez. Son carreras cortas porque naturalmente el cuerpo no está preparado para el agua gélida. Se evalúa el tiempo y los detalles son importantes, por ejemplo, la reacción rápida en la largada, el momento en que el cuerpo hace contacto con el agua. Es una preparación de meses para una competencia que dura segundos”, graficó.

Comentó que “En estos días en Crespo practico más que nada la adaptación al agua helada, con una pileta chica que tengo y a la que le arrojo 60 kilos de hielo antes de meterme”.

Antecedentes y beneficios

Argentina supo ser sede de un desafío similar el año pasado, en el Glaciar Perito Moreno. Godoy explicó que “En el caso de Estonia la distancia más larga que se puede hacer es de cien metros, ya que el agua estará a 0,2 grados, a punto de congelarse. Son piletas cavadas en hielo, en el Mar Báltico y pleno invierno. Forma parte de un circuito que incluye también a Eslovenia, Finlandia y Rusia, que ya tienen tradición en estas competencias. Los países nórdicos tienen una gran diferencia en relación a nosotros por historia y presente, ya que su entrenamiento todos los días es en agua congelada, algo que no podemos hacer acá. El nivel será alto, pero a mí me interesa participar”.

La gente ha utilizado el agua fría para promover la salud durante siglos. Ya los médicos del siglo XVIII recomendaban baños fríos para tratar afecciones. Hoy muchos dicen que los hace sentir vigorizados, con la cabeza despejada y mejor manejo del estrés, y hasta que ayuda a calmar la ansiedad y hasta la depresión. “Está comprobado que hace bien, porque genera más circulación de sangre, evita la retención de líquidos y refuerza el sistema inmunológico, ayudando a las articulaciones. Y doy fe de que mejora la piel y el estado de ánimo. Al principio cuesta, después sabés lo que va a pasar y te sentís preparada”, cerró.