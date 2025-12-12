La tradicional competencia internacional de aguas abiertas tendrá este sábado una nueva edición que vuelve a posicionarse como uno de los eventos deportivos más emblemáticos del calendario entrerriano. La prueba contará con la participación de 96 nadadores de distintos puntos del país y del exterior, y su presentación oficial se realizó en Paraná con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de la organización.

El encuentro permitió detallar la logística prevista, el plantel de competidores, las medidas de seguridad y los lineamientos generales que acompañarán esta 16ª edición, que reafirma una articulación cada vez más sólida entre organizaciones civiles, municipios y el Gobierno provincial, a través de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, y la Secretaría de Deportes.

Trabajo coordinado y proyección provincial

Durante la presentación, Colello destacó el esfuerzo conjunto que sostiene a la competencia:

“Cuando trabajamos en equipo entre el gobierno provincial, los municipios, la sociedad civil y el sector privado, las cosas suceden. Esta maratón es tradición en nuestra provincia y refleja el enorme potencial que ofrecen nuestros ríos”, afirmó.

También subrayó la importancia de vincular deporte y turismo como motores de desarrollo, y mencionó avances recientes que fortalecen esta estrategia. Además, valoró la presencia de nadadores de distintos países y el prestigio que este tipo de eventos otorga a la región.

Deporte, turismo y comunidad: una alianza clave

El director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, remarcó el apoyo permanente del Gobierno provincial a las iniciativas que combinan deporte y turismo.

“Es un pedido claro del gobernador y del secretario general apoyar las realizaciones que potencian a Entre Ríos. Contamos con escenarios naturales privilegiados y un calendario creciente de actividades que posicionan a la provincia para el futuro”, indicó. También destacó el trabajo conjunto con los municipios y organizaciones civiles para sostener eventos que convocan a miles de participantes y espectadores.

Por su parte, Andrés Solioz, presidente de la Asociación Barrancas del Paraná y organizador de la prueba, resaltó que la edición número 16 representa “un desafío muy grande” por su alcance nacional e internacional. Agradeció el compromiso de nadadores, remeros, autoridades y auspiciantes privados, y convocó al público a acompañar la llegada de los competidores este sábado en el balneario Municipal de Paraná.

Una prueba que ya forma parte de la identidad regional

El intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, celebró la continuidad de esta competencia que —según destacó— forma parte de la identidad deportiva de la región. Agradeció además el acompañamiento provincial que permite sostener una prueba histórica para ambas localidades.

Finalmente, el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, resaltó el valor histórico y cultural de esta media maratón para la ciudad y la provincia. Celebró el trabajo articulado entre deporte, turismo y comunidad, que permite proyectar un verano cargado de propuestas para vecinos y visitantes.

Aseguró además que eventos como este fortalecen la promoción de Paraná y Entre Ríos a nivel nacional e internacional.