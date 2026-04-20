Con apenas 17 años, la atleta de Campana dominó la pileta panameña de principio a fin, consolidándose como una de las mayores promesas de la natación sudamericana.

Un inicio demoledor y récords desde el primer día

Hein marcó el tono desde su debut: ganó los 800 metros libre con un tiempo de 8m22s01, estableciendo un nuevo récord sudamericano y superando la marca reciente de la brasileña María Fernanda Costa. Apenas 25 minutos después, volvió a competir y rompió otro récord continental en los 200 medley (2m10s82), desplazando el histórico registro de Joanna Maranhão.

Ese mismo día también se quedó con el oro en la posta 4x100 libre mixta, iniciando una seguidilla imparable.

Dominio total y nuevas marcas

Durante las jornadas siguientes, Hein no aflojó. Sumó triunfos en los 200 libre —con récord argentino incluido— y en la posta 4x100 combinada, junto a Cecilia Dieleke, Liz Dos Santos y Laila Chain.

El sábado agregó dos nuevas medallas doradas: en los 100 mariposa (58s96) y en el relevo 4x100 libre, donde fue clave para asegurar el primer puesto del equipo argentino.

Un cierre a la altura de una actuación histórica

En la jornada final, la campanense alcanzó la perfección. Primero ganó los 200 mariposa con 2m10s95, nuevo récord del campeonato, mejorando la marca que ostentaba Delfina Pignatiello desde 2017 y quedando muy cerca del récord absoluto nacional de Georgina Bardach.

Luego, pese al desgaste acumulado, se impuso en los 400 libre con 4m09s57, también récord del torneo. Finalmente, sumó una medalla de plata en la posta 4x100 combinada mixta, donde Argentina finalizó detrás de Brasil.

La gran figura y lo que viene

Con nueve oros, Hein fue la máxima medallista de los Juegos, superando incluso al brasileño Davi Vallim. Su rendimiento ratifica una progresión meteórica: en 2025 ya había destacado en el circuito internacional y en torneos juveniles, acumulando títulos y récords.

Panamá marcó además su despedida de la categoría junior. A partir de ahora, Hein dará el salto definitivo a mayores, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Otra joya argentina

La actuación albiceleste también tuvo otro nombre destacado: Laila Chain, de apenas 14 años, quien se consagró en los 50 metros libre con récord del campeonato (25s78) y cerró su participación con seis medallas: dos oros y cuatro platas.